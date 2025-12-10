Google Maps dostávají funkci, kterou si zamilujete!

Google Maps zavádějí na iOS výrazné vylepšení. Aplikace nyní automaticky rozpozná, že jste zaparkovali, uloží polohu vozu a zobrazí ji na mapě s vlastní ikonou auta. Funkce ukládání parkování sice v Mapách existuje už řadu let, ale až dosud vyžadovala manuální potvrzení. Novinku oznámil produktový manažer Googlu Rio Akasaka. Aplikace nyní sama pozná, že jste zaparkovali. Postačí, když se v autě připojíte ke Google Maps přes USB, Bluetooth nebo Apple CarPlay. V ten moment Mapy uloží polohu vozidla a následně ji automaticky odstraní, jakmile se opět rozjedete.
Google uvádí, že lokace zůstane uložena 48 hodin, pokud ji uživatel neodstraní ručně. Zatím platí, že tato funkce je dostupná výhradně na iOS. Spolu s automatickým ukládáním polohy přichází také další novinka. Mapy zobrazí místo parkování stejnou ikonou auta, jakou má uživatel nastavenou pro navigaci. Dříve se používala standardní modrá ikona „P“. Nyní se však zobrazí vaše vlastní grafika. Google nabízí řadu stylů a barev už od roku 2020 a postupně funkci rozšířil i na Android Auto a CarPlay. Pokud tedy máte v Mapách nastavenou vlastní ikonku auta, nově ji uvidíte i tam, kde jste zaparkovali. Google tyto změny začal na iOS nasazovat přibližně před měsícem a podle by měly být dostupné již mnoha uživatelům. Všimli jste si této novinky?