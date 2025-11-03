Google Maps mění po letech ikonu na mobilech! Jak se vám novinka líbí?

Google se v posledních měsících pustil do poměrně výrazné proměny vizuální identity svých služeb a po ikonách pro Gemini a samotné vyhledávání přichází na řadu další legendární aplikace. Řeč přitom není o ničem menším než o Google Maps, které jsou pro mnohé z nás nepostradatelným navigačním nástrojem, který využíváme pro navigaci skrz města, hory i dopravní kolony.
Nutno podotknout, že se Google v redesignu ikony nějak zásadně nerozvášnil. Jejím hlavním motivem je totiž i nadále dobře známý tvar špendlíku, který je s Mapami spjatý od samého počátku. Designéři Google u něj však tentokrát nasadili modernější proporce a jemnější linie. Špendlík je tak nyní o něco tenčí, působí elegantněji a lépe zapadá do minimalistického stylu, který Google poslední roky razí napříč svým portfoliem. Uvnitř se zároveň objevuje větší kruhový prvek, který nahrazuje dřívější rozdělení s dvojím odstínem modré. Výsledkem je čistší a vizuálně soudržnější dojem. Barevně pak Apple sáhl po gradientním prolínáním barev.
Srovnání staré a nové ikony aplikace
Tahle změna přitom není jen o estetice. Google už v září vysvětlil, že nové gradientní ikony symbolizují příliv AI inovací a kreativní energie, kterou chce společnost promítnout do všech svých produktů. Zachovává sice ikonické čtyři barvy značky, ale s jemnějšími přechody a živějšími odstíny. To má podle Googlu reprezentovat novou éru, v níž se umělá inteligence stává přirozenou součástí každodenního používání jeho služeb.
Zatím není jasné, kdy přesně se nová ikona začne objevovat na našich telefonech, ale vzhledem k tomu, že redesign už je hotový a AI prvky v Mapách běží minimálně v zahraničí naplno, dá se očekávat, že se tak stane co nevidět. Jedním dechem se ale sluší dodat, že Google své novinky rád dávkuje a je tedy možné, že zatímco někteří uživatelé dostanou novou ikonu co nevidět, jiným dorazí až za pár týdnů, ne-li měsíců.