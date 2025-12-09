Apple si může oddychnout! Otec čipů Apple Silicon (zatím) zůstává

Apple v posledních měsících prochází značnou obměnou vedení. A proto vzbudily velký rozruch spekulace o (dalším) možném odchodu šéfa vývoje čipů Johnyho Sroujiho. Podle interního memoranda, které uniklo prostřednictvím novináře Marka Gurmana, však Srouji jasně deklaruje, že Apple opouštět nehodlá. Ve svém sdělení zaměstnancům Srouji uvádí, že si je vědom množství fám o jeho plánovaném odchodu, a považoval za důležité situaci vysvětlit. Vyzdvihl práci svých týmů napříč oblastmi, jako jsou displeje, senzory, baterie nebo především technologie čipů, a zdůraznil, že svou práci i kolegy miluje. Podle jeho slov „nemá v plánu v dohledné době Apple opustit„.
Johny Srouji nastoupil do Applu v roce 2008 a stal se tvůrcem zlomového čipu A4, prvního kompletně navrženého přímo Applem. Od té doby vede vývoj všech čipů pro iPhony, Macy i Apple Vision produkty. Díky jeho vedení dosáhlo Apple Silicon mnoha rekordů v efektivitě i výkonu a současný čip A19 Pro se pyšní nejrychlejším CPU v mobilním světě. Jeho případný odchod by tedy znamenal zásadní ztrátu pro celé produktové portfolio společnosti.
Sroujiho setrvání je pro společnost o to významnější, že Apple aktuálně prochází největší personální proměnou za poslední dekádu. Nedávno odešel provozní ředitel Jeff Williams, brzy jej budou následovat šéf AI výzkumu John Giannandrea, šéfka environmentálních iniciativ Lisa Jackson i hlavní právní zástupkyně Kate Adams. K tomu se přidává i odchod šéfdesignéra softwaru Alana Dye do společnosti Meta. A podle dostupných informací dokonce i Tim Cook plánuje skončit ve funkci generálního ředitele, a to možná už příští rok.