Jeden z nejuznávanějších Apple designérů o budoucnosti: Máte se na co těšit!

Odchod Alana Dye z čela designérského týmu vyvolal v Applu i mimo něj nečekaně silnou odezvu. Po více než dekádě ve firmě míří tento muž do Metay a na jeho místo nastupuje Steve Lemay, o kterém mnohé zdroje hovoří jakožto o designérovi, který má v sobě „starý dobrý Apple“. A zatímco některé změny ve vedení posledních týdnů působily spíš jako rána, tahle vyvolává překvapivě optimistickou náladu.
Podle zdrojů, které citoval John Gruber, je atmosféra uvnitř Applu místy až nadšená. Pracovníci z designových týmů prý brali zprávu o Lemayově nástupu s úlevou a v některých případech dokonce s jistým nadšením. Právě dobrou náladu nyní potvrdil i jeden z nejuznávanějších designérů, kteří nyní v Applu působí.
Řeč je konkrétně o Chanu Karunamuni, který napsal na X, že „nemůže být nadšenější“ z nové designové éry, kterou Lemay povede. A vzhledem k tomu, jakou pověst tento designér má, je jasné, že nejde jen o prázdné fráze do větru. Vždyť Karunamuni pod Lemayem pracuje už 15 let a zároveň stojí za některými z největších designových momentů iPhonu v poslední dekádě.
Jen pro představu, Karunamuni stojí například za ovládacími gesty iPhonu X, které tehdy zbouraly dosavadní představu o tom, jak má člověk ovládat telefon. Podílel se ale třeba i na Dynamic Islandu, který lze označit za jednu z nejchytřeji pojatých vychytávek posledních let. Podepsal se ale třeba i pod iOS 18 a jeho novým ovladačem svítilny nebo některými z nejpovedenějších detailů Liquid Glass. Jedná se tedy o designéra, na jehož práci jste sáhli pokaždé, když jste vzali iPhone do ruky. Když tedy teď otevřeně říká, že s Lemayem začíná něco, na co se vyplatí těšit, je určitě na co se těšit. Snad se tedy velká očekávání naplní – bylo by to totiž naprosto skvělé.
Steve’s been my manager for my entire 15 year career so far at Apple and I could not be more excited for this new era. https://t.co/rKEzvsd3YB
— Chan Karunamuni (@chan_k) December 5, 2025