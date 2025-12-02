Magenta AI od T-Mobile v novém: Přehlednější aplikace nabídne nové AI nástroje, ulehčí úpravu fotek i tvorbu podcastů

Jednoduchá kreativní práce s fotkami, podcast vygenerovaný na přání i celkový redesign aplikace. To vše zdarma. T-Mobile představuje novou verzi své Magenta AI, ikonu v aplikaci Můj T-Mobile, která nyní nabídne nejen vyhledávač Perplexity, ale i kreativní nástroje od partnerů Picsart a ElevenLabs. Navíc je aplikace Můj T-Mobile nyní intuitivnější a přístupnější. O novince informoval T-Mobile skrze tiskovou zprávu.
Od dnešního dne se představuje inovovaná Magenta AI. Nově obsahuje Picsart, který nabízí širokou škálu nástrojů pro kreativní práci s obrázky. Přímo v aplikaci Můj T-Mobile umožní uživatelům zdarma úpravy pozadí fotografií za pomoci umělé inteligence. Kreativní tvůrci pak ocení integrované funkce od ElevenLabs, se kterými si vytvoří podcast na základě požadavku – stačí nahrát dokument, text, odkaz na článek, nebo využít jeden z návrhů tématu přímo v aplikaci. Nástroj následně automaticky vygeneruje výstup, kde dva AI moderátoři vedou diskusi o daném tématu. Ten se následně uloží rovnou do integrované knihovny a bude jej možné přehrát i zpětně.
„Aplikaci Můj T-Mobile každý měsíc na svých telefonech spustí téměř 1,7 milionu našich zákazníků. Její nové AI funkce stejně jako vylepšený design zajistí lepší uživatelský zážitek a přístupnost za všech situací,“ uvedl Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile, a dodává „Pracujeme také s podněty od našich zákazníků, které nám pomáhají např. i plánovat modernizaci sítě a zlepšovat naše služby. Věříme, že zákazníci ocení i rychlý přístup k radám, jak řešit připojení například během plánovaných servisních prací.”
Redesignem prošly i hlavní sekce aplikace Můj T-Mobile. Hlavní obrazovka nově nabízí uživatelům nejdůležitější souhrn – nejen spotřebu dat, ale i aktuální útratu ke každému číslu. Služby jsou přehledně rozdělené do záložek podle typu a toho, jaké konkrétní zákazník využívá. Vlastní záložku získali i partneři, jejichž AI řešení jsou v aplikaci integrovaná. Přizpůsobená je také pro uživatele se speciálními potřebami v souladu s nařízením EU o digitální přístupnosti. Písmo i klikací plochy se proto zvětšily a zvýšilo se i samotné rozlišení aplikace.
Vylepšená aplikace pracuje více také se samotnými uživateli a jejich zpětnou vazbou. Přímo v sekci Podpora mohou nově zákazníci zvolit místo, kde by uvítali zlepšení pokrytí mobilním signálem. V mapě pak uvidí, jestli se v dané lokalitě během následujícího roku a půl plánuje vylepšení a mohou si i zapnout upozornění na zlepšení pokrytí. Dále si v aplikaci jednoduše ověří, zda například v jejich bydlišti probíhají servisní práce, a najdou zde i tipy a rady, jak takové mezidobí vyřešit. Více o Magenta AI.