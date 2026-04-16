T-Mobile pokryl 5G sítí tři z deseti tzv. Bílých míst díky podpoře Národního plánu obnovy

T-Mobile pokračuje v rámci vlastní výstavby v rozšiřování pokrytí mobilním signálem 5G tam, kde není dostupný. Operátor se aktivně zapojuje i do řady projektů, které pomáhají výstavbu v České republice akcelerovat. Jedním z nich je projekt Ministerstva průmyslu a obchodu Bílá místa, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Ten navazuje na prioritu Digitální vysokokapacitní sítě, jejímž cílem je zlepšit kvalitu života, podpořit hospodářský rozvoj a zaměstnanost v odlehlých nebo málo osídlených venkovských lokalitách. Tedy míst, kde bylo zajištění kvalitních mobilních služeb dosud technicky i ekonomicky velmi náročné. Právě díky podpoře operátor postupně pokryje 5G sítí celkem 10 lokalit napříč celou zemí. Podmínky projektu jsou přísné, v případě nedokončení v červnu 2026 hrozí České republice vysoká pokuta.
Projekt se zaměřuje na vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G. Ty umožní následné zajištění pokrytí 5G signálem v investičně náročných lokalitách na venkově, kde kvůli nízké ziskovosti a řídkému osídlení běžně selhávají tržní mechanismy.
Aktuálně má T-Mobile v rámci tohoto projektu připravené tři lokality z celkových deseti. Po Sudicích na Vysočině a Borku v Karlovarském kraji spouští pokrytí v královehradecké Vidoni. Tamní realizace potvrzuje, že i složité projekty v odlehlejších místech mohou vzniknout díky konstruktivní spolupráci všech zapojených stran. Realizaci zde předcházela intenzivní debata přímo se zástupci obce o potřebě lepšího pokrytí, která nakonec vyústila v úspěšné dokončení projektu a zajištění infrastruktury pro moderní hlasové a datové služby.
„Zajištění kvalitního mobilního pokrytí i v menších a terénně složitých lokalitách považujeme za důležitou součást digitálního rozvoje České republiky. Projekt dotačních Bílých míst nám umožňuje vybudovat moderní infrastrukturu i tam, kde by se její výstavba bez veřejné podpory realizovala jen velmi obtížně. Významná byla i legislativní změna, kterou navrhl poslanec Jiří Havránek. Ta odbourala zbytečnou administrativu spojenou s povolováním staveb, a proto se nám podařilo, oproti standardní době výstavby 3-4 let, postavit vysílače již za rok a půl,“ doplnil Martin Adam, právní expert ze společnosti T-Mobile Czech Republic.
Přesto v některých lokalitách operátor při výstavbě naráží na překážky – mnohdy i na nepřízeň samotných rezidentů. Naštěstí většina obyvatel obcí s nedostatečným signálem chápe, jaké výhody jim rychlá, spolehlivá a stabilní konektivita přináší – ať už pracovně, v rámci vzdělávání, vyššího bezpečí nebo pro domácí využití.
Obdobných projektů, kterých se T-Mobile účastní, je v současnosti v České republice více. O dalším z nich informovali všichni operátoři vloni v červnu – pokrývání bílých míst je podmínkou závazku o prolongaci vybraného spektra. Více informací o projektu dotačních Bílých míst je na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.