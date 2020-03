T-Mobile rozdává kvůli koronaviru neomezená data, bonus k dobití i televizní kanály

O víkendu jsme vás informovali o bonusech tuzemských operátorů O2 a Vodafone vytvořených kvůli pandemii koronaviru, která decimuje prakticky celý svět. Před malou chvílí představil své “koronavirové bonusy” i poslední tuzemský operátor – T-Mobile.

Ani T-Mobile s bonusy pro své klienty nešetří. Rozdává totiž jak neomezená data a bonusy za dobití, tak i TV programy u jeho televizí. V případě neomezených dat se akce týká všech zákazníků s tarifní smlouvou a podnikatelů, kteří nevyužívají výhod plynoucích z rámcové smlouvy či smlouvy významného zákazníka. Aktivovat je bude možné v obou případech přes aplikace T-Mobilu pro správu tarifů a to od středy 18. března. Zákazníci s rámcovou smlouvou (zejména tedy firemní klienti), kteří aktuálně data čerpají, budou mít neomezená data k dispozici také.

Fotogalerie iPhone Xs nahled iPhone Xs 256Gb rose gold LsA soutez nahled LsA AirPods soutěž LsA soutez Airpods nahled Soutěž o AirPods od Apple LsA sutaz nahled Soutěž o AirPods +5 Fotek LsA aripods soutez nahled LsA AirPods soutěž LsA web nahled LsA web na iPhone iPhone safari nahled iPhone Safari Letem světem Appem iPhone nahled iPhone Xs a iPhone 8 Vstoupit do galerie

Od téhož dne budou moci Twist zákazníci – tedy zákazníci s dobíjecími SIM kartami – využít 50 % bonusového kreditu na volání, SMS a data při dobití v aplikaci Můj T-Mobile nebo na webové stránce T-Mobilu věnované dobíjení. Bonusový kredit bude mít platnost 30 dní Pokud jste uživateli televize od T-Mobilu, ode dnešního dne si můžete užít v balíčcích XS, S, M a L zdarma nové programy – především dětské, dokumentární, filmové, sportovní i hudební. Těšit se můžete například na BBC Earth, Digisport či Premier Sport, které jsou standardně placené. Nyní však budou kvůli krizové situaci k dispozici zcela zdarma.

Všechny akce, které T-Mobile dnes oznámil, mají platit až do 30. dubna. Dá se však očekávat, že pokud by se do té doby situace na našem území nezlepšila, rozhodne se T-Mobile a potažmo i ostatní tuzemští operátoři své bonusové akce prodloužit o další měsíce čí týdny. Nezbývá než doufat, že k ničemu podobnému však nebude nutné přistupovat.