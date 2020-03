Čeští operátoři rozdávají kvůli koronaviru zdarma mobilní data i televizní balíčky

Pandemie koronaviru nám ztrpčuje v posledních dnech život čím dál více. Aby bylo její překonání snesitelnější, připravili si pro nás dva tuzemští operátoři připravit speciální „koronavirové“ bonusy, kterými bychom měli lépe zahnat nudu pramenící z trávení přemíry času v bezpečí domova. Co konkrétně se tedy nabízí?

Vodafone

K představení bonusů pro klienty se zatím odhodlal jen Vodafone a O2. První jmenovaný operátor začal nabízet od 11. března bezplatné hovory do Česka a na Slovensko všem svým klientům, kteří uvízli kvůli karanténě v Itálii a potřebují kvůli tomu komunikovat se svými blízkými v ČR či SR. Po přečerpání jejich SMS balíčků a datových balíčků budou mít klienti zdarma navíc i veškeré přečerpané jednotky. Komunikace s okolím by tak měla být díky tomu o poznání jednodušší.

Vodafone však nezapomíná ani na své klienty v České republice. Těm odemkl u UPC TV prémiové (zpoplatněné) televizní kanály a to až do doby, než se znovu otevřou školy. Jeho klienti si tak mohou nyní na UPC TV zdarma užít například kanály NickToons, Nick jr., Nickelodeon, Minimax, JimJam, Disney ch. Duck and Cartoon Network, ale třeba i Filmbox a další spousty dokumentárních či sportovních kanálů, za jejichž sledování by si bylo nutné standardně připlatit.

O2

Operátor O2 nabídne svým klientům využívajícím tarify s jakýmikoliv datovými balíčky od pondělí 16. března neomezená mobilní data, která budou moci čerpat až do konce dubna. Nekonečný datový balíček bude možné aktivovat po vyčerpání jejich stávajících dat klasicky přes samoobsluhu O2, přičemž jeho rychlost bude regulovaná na 5 MB/s. Jediný háček je v tom, že bonus nebude dostupný firemním zákazníkům s individuálními smlouvami, kterých je poměrně dost.

Jásat mohou i příznivci klasického kreditu. Při dobíjení předplacených karet totiž bude O2 od pondělí po celý měsíc přidávat ke kreditu 100 Kč. Tento bonus půjde sice využít jen jednou, avšak zato u jakékoliv dobíjecí částky. Díky tomu jej tak bude moci využít skutečně široké spektrum uživatelů.

Stěžovat si nemohou ani uživatelé O2 TV. Kvůli “koronavirovým prázdninám” totiž přidává O2 do placeného balíčku Sport Pack dětské kanály NickToons, Nick Junior, Nickleodeon a ČT :D, dále pak zpravodajskou ČT 24 a dokumentární National Geographic. Kromě toho O2 nově umožňuje za korunu na měsíc aktivovat balíčky O2 Sport Pack a O2 TV HBO.

T-Mobile

Poslední velký tuzemský operátor zatím bonusy pro své klienty vytvořené kvůli nynější situaci v zemi nepředstavil. Dá se však očekávat, že se tak stane do několika hodin, maximálně pak dní. Obecně totiž platí, že podobné akce pořádají zpravidla všichni tři velcí operátoři současně.