Evropská unie chce zatočit s vyskakovacími cookies okny na internetu! Chystá tuto zajímavou novinku

Evropská unie chystá zásadní změnu v pravidlech pro práci s cookies, která má výrazně zjednodušit online prostředí. Od zavedení GDPR v roce 2018 musely webové stránky získávat souhlas uživatelů s ukládáním cookies. Výsledkem je spousta vyskakovacích okének, které většina z nás odklikne bez čtení. Nyní se blíží jejich konec. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) stanovilo dosud nejsilnější pravidla pro nakládání s osobními daty. Přineslo čtyři hlavní normy a to sice zákonný důvod ke zpracování, povinné šifrování dat, právo na přístup k údajům a právo na jejich výmaz. Současně ale způsobilo, že weby musí žádat o souhlas s cookies. A to včetně těch, které nejsou škodlivé (jako je automatické přihlášení či zapamatování nastavení).
Mnoho webů nabízelo jen dvě základní možnosti. A sice rychlé „Souhlasím“ a komplikovanou správu cookies. Touto cestou se vydala valná většina uživatelů, neboť cesta k odmítnutí byla záměrně matoucí a zdlouhavá. Drtivá většina proto volila nejrychlejší cestu v podobě souhlasu. EU uznala, že současný systém nedává reálnou svobodu volby. Proto vznikají nová pravidla, podle kterých si uživatelé budou moci nastavit preference přímo v prohlížeči. A všechny evropské weby je musí respektovat.
Webové stránky tak již nebudou zobrazovat individuální cookie lišty. Uživatel jednou určí, zda cookies povoluje či blokuje, a tím bude vše vyřešeno. Souhlas navíc nebude nutný pro „neškodné“ cookies, jako je automatické přihlášení. Než nový mechanismus vstoupí v platnost (očekává se příští rok), EU zavede mezikrok, že weby musí poskytovat jednoduchou a férovou volbu ano/ne. Odzvoní tedy komplikovaným formulářům.