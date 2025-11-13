Apple vzkazuje EU: Máme důkaz, že se mýlíte a že váš DMA zákon selhal!

Napětí mezi Applem a Evropskou unií se znovu vyostřuje. Tentokrát totiž americký gigant přišel s tvrzením, že nová studie jasně dokazuje selhání evropského zákona o digitálních trzích (DMA). Ten měl podle Bruselu otevřít trh s aplikacemi a přinést uživatelům nižší ceny, jenže podle Applu se děje přesný opak.
DMA mělo donutit „strážce digitálních bran“, tedy velké technologické firmy, aby umožnily férovější soutěž. Apple byl mezi nimi a jednou z klíčových podmínek bylo umožnit vývojářům nabízet aplikace i mimo App Store. Výsledkem tak je, že dnes mohou evropští uživatelé instalovat aplikace z alternativních obchodů, a vývojáři, kteří zůstanou u Applu, mohou využít snížené provize z 30 % na 17 % u velkých studií a z 15 % na 10 % u menších vývojářů.
Evropská komise tehdy tvrdila, že právě tato konkurence přinese uživatelům levnější aplikace. Apple ale nyní říká, že realita je jiná. Společnost si totiž nechala vypracovat rozsáhlou studii od analytiků z The Analysis Group, která podle ní jasně ukazuje, že žádný plošný pokles cen nenastal.
Zkoumáno bylo přes 41 milionů transakcí a více než 21 tisíc aplikací, kterých se nové podmínky týkaly. Výsledek je pak docela alarmující. 90 % vývojářů ceny vůbec nesnížilo, a u těch, kteří tak učinili, došlo k průměrnému poklesu o pouhých 2,5 %.
Na základě těchto dat má tedy Apple jasno: „DMA nesplnil své sliby. Přinesl méně bezpečí, méně soukromí a horší uživatelskou zkušenost napříč Evropou. Studie potvrzuje, že spotřebitelé z nižších cen nijak netěží. Naopak, nová regulace vytváří bariéry pro inovace a zvyšuje rizika pro uživatele,“ tvrdí.
Kalifornský gigant navíc připomíná, že drtivá většina vývojářů stejně žádné provize neplatí, protože vydělávají prostřednictvím bezplatných a reklamou podporovaných aplikací a že z více než 1,3 bilionu dolarů, které App Store ročně vygeneruje, přes 90 % připadá vývojářům. Studie, na kterou se Apple odvolává, je veřejně dostupná na jeho oficiálním webu. Pokud vás tedy zajímá, o co Apple své tvrzení opírá, podívat se můžete zde.