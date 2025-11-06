Tim Cook oslavil 65. narozeniny. Kdo po něm převezme vedení Applu a co bude jeho posledním produktem?

Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook oslavil 1. listopadu své 65. narozeniny, což přirozeně znovu vyvolalo otázky o jeho odchodu do důchodu a o tom, kdo by mohl stát v čele Applu po něm. Přestože by se mohlo zdát, že má všechny důvody k odpočinku, Cook zatím neprojevuje žádný zájem v čele Applu končit. Cook v roce 2021 uvedl, že neplánuje být ve vedení Applu po roce 2031, což znamená, že jeho odchod může být stále ještě daleko. Tehdy také prohlásil, že by rád dokončil ještě jednu významnou produktovou kapitolu. Ačkoli Vision Pro představuje technologický mezistupeň, mnozí předpokládají, že tímto projektem bude Apple Glasses.
Po mnoho let byl hlavním kandidátem Jeff Williams, někdejší provozní ředitel (COO), který zastával stejnou pozici jako Cook před svým povýšením. Tato teorie se však rozpadla letos v létě, kdy Williams oznámil svůj odchod do důchodu. V čele neoficiálního seznamu nástupců nyní stojí John Ternus, senior viceprezident pro hardwarové inženýrství. Ternus je podle interních zdrojů velmi respektovaný, klidný a pečlivý manažer, jehož si Cook i další lídři Applu váží. Bývalý designér Christopher Stringer jej označil za „spolehlivou ruku“, a Eddy Cue, Cookův nejbližší spolupracovník, údajně věří, že právě on by měl být dalším lodivodem jablečné společnosti.
Dalšími jmény ve hře jsou Craig Federighi, Greg Joswiak a nově jmenovaný COO Sabih Khan, který by při Cookově případném odchodu za několik let mohl být připraven převzít vedení. Ať už se rozhodne jakkoli, je jisté, že Tim Cook zanechá po sobě jednu z nejúspěšnějších ér v historii Applu. A jeho nástupce bude mít laťku pěkně vysoko.