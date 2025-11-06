Zavřít reklamu

Tim Cook oslavil 65. narozeniny. Kdo po něm převezme vedení Applu a co bude jeho posledním produktem?

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook oslavil 1. listopadu své 65. narozeniny, což přirozeně znovu vyvolalo otázky o jeho odchodu do důchodu a o tom, kdo by mohl stát v čele Applu po něm. Přestože by se mohlo zdát, že má všechny důvody k odpočinku, Cook zatím neprojevuje žádný zájem v čele Applu končit. Cook v roce 2021 uvedl, že neplánuje být ve vedení Applu po roce 2031, což znamená, že jeho odchod může být stále ještě daleko. Tehdy také prohlásil, že by rád dokončil ještě jednu významnou produktovou kapitolu. Ačkoli Vision Pro představuje technologický mezistupeň, mnozí předpokládají, že tímto projektem bude Apple Glasses.

Tim Cook v Japonsku 2025 2 Tim Cook v Japonsku 2025 2
Tim Cook v Japonsku 2025 3 Tim Cook v Japonsku 2025 3
Tim Cook WWDC 2025 Tim Cook WWDC 2025
Tim Cook action figure Tim Cook action figure
Trump Cook Inauguace 3 Trump Cook Inauguace 3
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Apple CEO Tim Cook (C) seen behind US President Donald Trump (R) and US Vice President JD Vance (L) after the two were sworn into office at an inauguration ceremony in the rotunda of the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 4 Trump Cook Inauguace 4
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Former US Vice President Mike Pence (R) walks past Apple CEO Tim Cook (L) as he arrives to attend the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 5 Trump Cook Inauguace 5
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook (C) speaks with Eric Trump and Lara Trump during the inauguration of U.S. President Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)
tim cook show iphone 16e tim cook show iphone 16e
Trump Cook Inauguace 1 Trump Cook Inauguace 1
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook attends the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Apple Battersea community impact Tim Cook and King Charles III greeting guests 02 Apple-Battersea-community-impact-Tim-Cook-and-King-Charles-III-greeting-guests-02
Apple Battersea community impact Tim Cook and King Charles III greeting guests 01 Apple-Battersea-community-impact-Tim-Cook-and-King-Charles-III-greeting-guests-01
Po mnoho let byl hlavním kandidátem Jeff Williams, někdejší provozní ředitel (COO), který zastával stejnou pozici jako Cook před svým povýšením. Tato teorie se však rozpadla letos v létě, kdy Williams oznámil svůj odchod do důchodu. V čele neoficiálního seznamu nástupců nyní stojí John Ternus, senior viceprezident pro hardwarové inženýrství. Ternus je podle interních zdrojů velmi respektovaný, klidný a pečlivý manažer, jehož si Cook i další lídři Applu váží. Bývalý designér Christopher Stringer jej označil za „spolehlivou ruku“, a Eddy Cue, Cookův nejbližší spolupracovník, údajně věří, že právě on by měl být dalším lodivodem jablečné společnosti.

Dalšími jmény ve hře jsou Craig Federighi, Greg Joswiak a nově jmenovaný COO Sabih Khan, který by při Cookově případném odchodu za několik let mohl být připraven převzít vedení. Ať už se rozhodne jakkoli, je jisté, že Tim Cook zanechá po sobě jednu z nejúspěšnějších ér v historii Applu. A jeho nástupce bude mít laťku pěkně vysoko.

