Tim Cook mlčí o iPhonu Air. Potvrdil tím jeho mizerné prodeje?

Zatímco analytici už měsíc horečně rozebírají, proč se nový iPhone Air údajně neprodává tak, jak by si Apple představoval, šéf společnosti Tim Cook k celé věci řekl přesně nula slov. Doslova. Během včerejší výsledkové konference padla otázka na jeho prodejní výkony jen jednou a Cook ji elegantně obešel s tím, že Apple už dávno nezveřejňuje čísla jednotlivých modelů. Žádná konkrétní data, žádný komentář, žádná zmínka navíc. A to je možná ta nejzajímavější odpověď ze všech.
iPhone Air se poprvé představil po boku řady iPhone 17 v září letošního roku. Jde o odlehčenou variantu zaměřenou na uživatele, kteří chtějí tenčí, lehčí a moderněji působící telefon, ale bez nutnosti připlácet si za „Pro“. Apple vsadil na čistší design a čistě eSIMové řešení, což mělo být signálem, že se firma posouvá dál od fyzických SIM slotů. Jenže mezi řádky se ukázalo, že právě to může být i kámen úrazu – zejména v zemích, kde podpora eSIM není tak samozřejmá.
Zatímco iPhone 17 Pro (Max) se stal okamžitým hitem a ovládl předobjednávky, iPhone Air zůstal tak trochu ve stínu. Analytici se mezitím rozdělili do dvou táborů. Jedni tvrdí, že Apple už krátce po spuštění snížil výrobu o milion kusů a přesunul kapacity k dražším modelům. Druzí, například TD Cowen, oponují, že žádné omezení neproběhlo a výroba běží podle plánu, tedy tři miliony kusů pro třetí kvartál a sedm pro čtvrtý. Situaci navíc ještě více zamotal čínský start prodejů na konci října. iPhone Air tam zmizel z nabídky během několika minut, jenže reálné množství prodaných kusů Apple tradičně nekomentuje. A bez oficiálních čísel se z „vyprodané várky“ může klidně vyklubat jen chytrý marketingový tah.
Cookovo mlčení tak působí možná výmluvněji než jakákoliv řeč. Apple se v posledních letech naučil mluvit o úspěších velmi selektivně, kdy zdůrazní to, co se daří, a ignoruje to, co nefunguje podle představ. A pokud o iPhonu Air během celé konference nepadlo ani slovo, dá se z toho vyčíst minimálně to, že nejde o hvězdu současného portfolia. Cook se místo toho soustředil na pochvaly směrem k iPhonu 17 Pro, který označil za „nejvíce profi iPhone, jaký kdy vytvořili“.
Z obchodního pohledu ale nejde o katastrofu. iPhone Air má pro Apple spíše symbolický význam, jelikož je dalším krokem v evoluci designu, testem přechodu na eSIM a sondou do poptávky po tenčích, minimalističtějších telefonech. Apple si navíc může dovolit čekat, jestli se produkt „chytne“. Ostatně historie ukazuje, že i zdánlivě přehlížené modely se časem dokážou proměnit v hity. Vzpomeňme třeba na iPhone XR nebo první MacBook Air.