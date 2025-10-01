Jakým výkonem lze maximálně nabíjet iPhone Air? Změřili jsme to!

Protože je recenze iPhone 17 Pro zdárně za mnou, začal jsem si v posledních dnech intenzivně hrát s dalším nedávno představeným iPhonem a to rovnou tím nejtenčím a nejhezčím za poslední roky. Řeč nemůže být samozřejmě o ničem jiném než o iPhonu Air, který je bezesporu tím nejelegantnějším telefonem, který za poslední roky Apple představil, a zároveň podle některých úniků i jakýmsi jeho technologickým předskokanem prvního ohebného iPhone, který by měl světlo světa spatřit už příští rok. A abych vás co nejvíce navnadil na recenzi tohoto telefonu, část jeho testování vám poodhalím již nyní. Za sebou mám totiž měření maximálního nabíjecího výkonu, které mě docela překvapilo.
V posledních letech jsme byli minimálně u Pro modelů zvyklí na to, že ve špičce se dalo s dostatečně výkonnými adaptéry dosáhnout klidně i na nabíjecí výkon přesahující 30W. Ostatně, u iPhone 17 Pro se mi podařilo naměřit při kabelovém nabíjení v maximu skoro 34W, což už je velmi solidní rychlost. Pokud byste však čekali, že se na podobné hodnoty dostanete i u iPhonu Air, jste na omylu. Naše redakční měření totiž ukázalo, že se při kabelovém nabíjení dostanete maximálně na 18,8W. Je tu však jedno zásadní ale. Vzhledem k tomu, že má iPhone Air poměrně malou baterii (konkrétně 3149 mAh, zatímco iPhone 17 Pro má 4252 mAh), dokáže jí rychle nabít i nižším výkonem. Pravdou sice je, že za 30 minut jej zvládnete nabít „jen“ z 0 na 50 %, zatímco iPhone 17 Pro nabijete z 0 na 50 % už za 20 minut, nicméně i rychlonabíjení v podání iPhone Air je dostačující. Vždyť na 50 % za 30 minut jsme byli zvyklí vlastně až do letoška, jelikož veškeré předešlé generace nabízely jen tuto maximální rychlost.
Ačkoliv můžeme samozřejmě jen hádat, proč Apple u iPhonu Air nabízí jen takto „pomalé“ kabelové nabíjení oproti Pro modelům a vlastně i základním iPhonům 17, myslím si, že nejpravděpodobnější odpovědi na tuto hádanku je nutnost udržet baterii při nabíjení dostatečně chladnou. Pravdou totiž je, že má iPhone Air při vyšší zátěži či nabíjení tendenci docela „topit“ a to zejména v oblasti jeho fotomodulu, kde je situována většina důležitých komponentů. Apple tak pravděpodobně prostě jen nechtěl, aby baterie vlivem vyšších teplot nějak zásadněji degradovala.