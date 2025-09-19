Zavřít reklamu

Testujeme iPhone Air a zde jsou naše první dojmy

Společné rozbalení iPhone Air máme zdárně za sebou a před námi jsou první dojmy z této žhavé jablečné novinky. Ty jsem se tentokrát rozhodl napsat až zhruba půl dne poté, co jsem telefon z krabičky vybalil, aby u mě odeznělo prvotní nadšení a já tak dokázal následující řádky napsat co nejvíc objektivně. Protože co si budeme povídat, zrovna u modelu Air je skutečně prvotní dojem neskutečný. 

Upřímně řečeno, iPhone Air se mi dost líbil už při jeho představení. Možná je to i tím, že jsem před lety miloval můj iPhone 6 s tenoučkým tělem, možná pak jen tím, že se jedná konečně o svěží vítr, který v nabídce Applu dle mého dlouhodobě chybí. Ať tak či tak, jakmile jsem telefon uviděl poprvé, docela mi spadla brada. Tenkost tohoto modelu je zejména poté, co jej uchopíte do rukou, skoro až neuvěřitelná a bude vás skutečně bavit. Dokonce až tak, že i jakožto zarytí uživatelé iPhonů Pro začnete přemýšlet nad tím, zda vlastně nestojí za to, pokročilou fotosoustavu Pro modelů zahodit, protože Air je v ruce natolik příjemný, že mu minimálně chcete dát šanci. 

Díky 5,6mm tenkému tělu se iPhone Air drží v ruce opravdu hezky a máte z něj zcela jiný pocit, než když držíte v ruce „tlusté“ Pro či základní iPhone 17. Lví podíl na tom ale samozřejmě má i hmotnost, který je dost příjemná – vždyť se bavíme o zhruba 25% rozdílu oproti řadě Pro. Právě lehkost a celková vzdušnost je pak pro Air dokonalým synonymem a i proto si myslím, že první dojem z něj snad ani nemůže být jiný než pozitivní. Tedy minimálně, co se konstrukce týče. 

Svižnost telefonu je nepřekvapivě velmi dobrá, podání barev displejem jakbysmet a ačkoliv nejsem úplně příznivcem Liquid Glass designu z iOS 26, musím uznat, že jestli nějakému iPhonu tento styl sluší, pak je to právě iPhone Air díky jeho tenkosti a celkově „lehkému“ pojetí. A vlastně o to víc zamrzí jeho nedostatky, na které člověk narazí nejprve u foťáku. Jeho širokoúhlý snímač, který by měl být svou kvalitou zasazen někam mezi základní iPhone a iPhone Pro, fotí alespoň dle mých prvotních testů opravdu kvalitně, přičemž stejně pozitivně musím zhodnotit i 2x hybridní zoom (tedy výřez přiblížené fotky ze 48MPx snímku). Nicméně i po té chvilce testování mám pocit, že ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv jsou věci, které mi prostě u telefonu za 30 tisíc korun v základu chybí. 

Nechci novinku alespoň prozatím jakkoli více hanit, protože je samozřejmě třeba jí dát větší prostor. Faktem však je, že právě omezenost foťáky je za mě snad ještě zásadnější aspekt než výdrž baterie, kterou jste schopni vyřešit skrze powerbanku a tak podobně. Protože i když máte k dispozici super fotosoustavu, pořád je ve výsledku omezenější než ta, kterou nabízí o dobrých 7 000 Kč levnější iPhone 17 v základu. A to je za mě prostě škoda a zároveň věc, která mi nechutná už teď, natož pak po prvních dnech testování. Ale kdo ví, třeba naopak postupem času sám sebe přesvědčím o tom, že víc objektivů fakt nepotřebuji a iPhone Air je pro mě jasná volba. Zatím to tak ale tak úplně necítím. 

Co se týče jakéhokoliv dalšího hodnocení, to si raději nechám až do samotné recenze, protože zhodnotit po chvilce výdrž či ještě hlouběji fotomožnosti vlastně ani není možné. Po pár hodinách zkoušení na mě ale telefon působí tak, že u něj Apple musel udělat až moc kompromisů a ačkoliv vám „na první dobrou“ určitě vyrazí dech, poměrně rychle začnete zjišťovat, že je to v tomto případě něco za něco – tedy buď dostanete naprosto nádherný kus elektroniky, nebo něco mírně ošklivějšího, ale podstatně funkčnějšího. 

