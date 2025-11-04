Vyšel HomePod OS 26.1, tvOS 26.1 a visionOS 26.1

Vedle velkých aktualizací ve formě iOS 26.1, iPadOS 26.1 či macOS 26.1, potažmo menší aktualizace watchOS 26.1 nezapomněl Apple samozřejmě ani na Apple TV, HomePody či Vision Pro. Před pár hodinami jsme se tak dočkali taktéž vydání veřejných verzí tvOS 26.1 HomePod OS 26.1 či visionOS 26.1. Pokud tedy vlastníte kompatibilní zařízení, měli byste mít tyto updaty již dostupné. Ani v jednom případě nicméně aktualizace nepřináší nic zásadního a zaměřují se spíš na opravy chyb a zlepšení stability. Právě proto je tak jejich instalace doporučena.