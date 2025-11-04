Vyšel watchOS 26.1 pro veřejnost

Majitelé Apple Watch se dočkali první majoritní aktualizace operačního systému watchOS 26. Řeč je konkrétně o watchOS 26.1, který Apple vypustil včera pozdě večer po boku ostatních „jedničkových“ aktualizací. Pokud tedy i vy vlastníte Apple Watch, update byste již měli mít dostupný s tím, že jej nainstalujete klasicky přes doprovodnou aplikaci Watch, nebo přímo přes Nastavení v Apple Watch. Myslete nicméně na to, že pro instalaci je třeba mít hodinky nabité alespoň na 50 % a zároveň je mít připojené k nabíječce a internetu.
Fotogalerie
Zatímco iOS 26.1, iPadOS 26.1 či macOS 26.1 toho nového přináší relativně dost (na poměry aktualizací v posledních letech), u watchOS 26.1 byl Apple na novinky skoupý. V popisu aktualizace totiž uvádí jen to, že update „obsahuje vylepšení a opravy chyb“, což je obecná fráze, za kterou většinou skrývá jen drobné úpravy „pod kapotou“. I proto je instalace aktualizace doporučena všem uživatelům.