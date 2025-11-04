Zavřít reklamu

Apple vydal iPadOS 26.1 s parádní novinkou pro multitasking

iPad
Jiří Filip
Na včerejší večer si Apple přichystal vydání všech nových verzí svých OS, mezi kterými samozřejmě nechyběl ani iPadOS 26.1. Pokud jste tedy majiteli kompatibilního iPadu, měli byste již nyní aktualizaci vidět a tedy i mít možnost ji bez problému nainstalovat. Instalaci provedete přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.

Co přináší iPadOS 26.1

Slide Over

  • Funkce Slide Over vám umožňuje ponechat okno nad ostatními okny a snadno jej skrýt mimo obrazovku, když jej nepoužíváte.
  • Okna ve funkci Slide Over lze měnit, takže si můžete vybrat preferovanou velikost a poměr stran.

Místní záznam

  • Při nahrávání s místním záznamem je k dispozici ovládání vstupní citlivosti pro externí USB mikrofony
  • Možnost volby umístění pro ukládání souborů místního záznamu

Další novinky a vylepšení

  • V nastavení Liquid Glass si můžete vybrat mezi výchozím průhledným vzhledem a novou tónovanou variantou s méně průhlednými prvky rozhraní v aplikacích a oznámeních na zamknuté obrazovce
  • V minipřehrávači Apple Music přejdete na další nebo předcházející skladbu gestem přejetí
  • Apple Music podporuje AutoMix přes AirPlay
  • Při nahrávání s místním záznamem lze u externích USB mikrofonů ovládat vstupní citlivost
  • Pro soubory místního záznamu můžete nastavit místo, kam se budou ukládat
  • Cvičení je možné zaznamenávat ručně přímo v aplikaci Kondice
  • Otevírání aplikace Fotoaparát přejetím přes zamknutou obrazovku lze zapnout nebo vypnout pomocí nové volby v nastavení této aplikace
  • Vylepšená kvalita zvuku ve FaceTime při nízké přenosové kapacitě
  • Pro existující účty dětí ve věku 13-17 let (věk se může v různých zemích a oblastech lišit) se standardně zapíná funkce BEzpečná komunikace a filtry webového obsahu omezující přístup ke stránkám pro dospělé
  • Objevujte nový obsah, prostorové zážitky a rychle přistupujte k informacím o svém zařízení pomocí aplikace Apple Vision Pro, která je nyní k dispozici na iPadu.
