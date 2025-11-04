Vyšel macOS 26.1 s několika příjemnými novinkami a vylepšeními

Nebyl to jen iOS 26.1, který Apple včera pozdě večer uvolnil. Vedle něj totiž vyšel třeba i nový macOS 26.1, který toho sice na Macy přináší v porovnání s iOS o něco méně, přesto se však tento update rozhodně vyplatí nainstalovat – tím spíš, když přináší novinky a vylepšení, které jsou rozhodně příjemné. Instalaci provedete klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.
Co přináší macOS 26.1
Tato aktualizace přidává novou tónovanou variantu vzhledu Liquid Glass a také další funkce, opravy chyb a aktualizace zabezpečení pro váš Mac.
- V nastavení Liquid Glass si můžete vybrat mezi výchozím průhledným vzhledem a novou tónovanou variantou s méně průhlednými prvky rozhraní v aplikacích a oznámeních na zamknuté obrazovce
- V minipřehrávači Apple Music přejdete na další nebo předcházející skladbu gestem přejetí
- Apple Music podporuje AutoMix přes AirPlay
- Vylepšená kvalita zvuku ve FaceTime při nízké přenosové kapacitě
- Pro existující účty dětí ve věku 13-17 let (věk se může v různých zemích a oblastech lišit) se standardně zapíná funkce BEzpečná komunikace a filtry webového obsahu omezující přístup ke stránkám pro dospělé