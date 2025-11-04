Zavřít reklamu

Vyšel macOS 26.1 s několika příjemnými novinkami a vylepšeními

Jiří Filip
Nebyl to jen iOS 26.1, který Apple včera pozdě večer uvolnil. Vedle něj totiž vyšel třeba i nový macOS 26.1, který toho sice na Macy přináší v porovnání s iOS o něco méně, přesto se však tento update rozhodně vyplatí nainstalovat – tím spíš, když přináší novinky a vylepšení, které jsou rozhodně příjemné. Instalaci provedete klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.

macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
macOS 26 Tahoe official 4 macOS 26 Tahoe official 4
macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
macOS 26 Tahoe official 7 macOS 26 Tahoe official 7
macOS 26 Tahoe official 8 macOS 26 Tahoe official 8
macOS 26 Tahoe official 9 macOS 26 Tahoe official 9
macOS 26 Tahoe official 10 macOS 26 Tahoe official 10
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
Co přináší macOS 26.1

Tato aktualizace přidává novou tónovanou variantu vzhledu Liquid Glass a také další funkce, opravy chyb a aktualizace zabezpečení pro váš Mac.

  • V nastavení Liquid Glass si můžete vybrat mezi výchozím průhledným vzhledem a novou tónovanou variantou s méně průhlednými prvky rozhraní v aplikacích a oznámeních na zamknuté obrazovce
  • V minipřehrávači Apple Music přejdete na další nebo předcházející skladbu gestem přejetí
  • Apple Music podporuje AutoMix přes AirPlay
  • Vylepšená kvalita zvuku ve FaceTime při nízké přenosové kapacitě
  • Pro existující účty dětí ve věku 13-17 let (věk se může v různých zemích a oblastech lišit) se standardně zapíná funkce BEzpečná komunikace a filtry webového obsahu omezující přístup ke stránkám pro dospělé
