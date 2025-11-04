Zavřít reklamu

Apple vydal iOS 26.1 pro veřejnost! Co vše je nové?

Jiří Filip
Veřejná verze iOS 26.1 od včerejšího pozdního večera venku. Přestože bylo její vydání očekáváno jako již tradičně kolem 19. hodiny našeho času, Apple se rozhodl update uvolnit později – možná kvůli vydání nového úvodního spotu pro Apple TV, který vyšel právě krátce po 19. hodině. Na update pro iPhony si tak musel svět počkat zhruba do 22:10 našeho času, kdy se začala aktualizace uživatelům objevovat na zařízeních. Je tedy možné, že pokud máte zapnuté automatické aktualizace, již se vám přes noc nainstalovala. Pokud ne, instalaci provedete klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.

Co přináší iOS 26.1

  • V nastavení Liquid Glass si můžete vybrat mezi výchozím průhledným vzhledem a novou tónovanou variantou s méně průhlednými prvky rozhraní v aplikacích a oznámeních na zamknuté obrazovce
  • V minipřehrávači Apple Music přejdete na další nebo předcházející skladbu gestem přejetí
  • Apple Music podporuje AutoMix přes AirPlay
  • Při nahrávání s místním záznamem lze u externích USB mikrofonů ovládat vstupní citlivost
  • Pro soubory místního záznamu můžete nastavit místo, kam se budou ukládat
  • Cvičení je možné zaznamenávat ručně přímo v aplikaci Kondice
  • Otevírání aplikace Fotoaparát přejetím přes zamknutou obrazovku lze zapnout nebo vypnout pomocí nové volby v nastavení této aplikace
  • Vylepšená kvalita zvuku ve FaceTime při nízké přenosové kapacitě
  • Pro existující účty dětí ve věku 13-17 let (věk se může v různých zemích a oblastech lišit) se standardně zapíná funkce BEzpečná komunikace a filtry webového obsahu omezující přístup ke stránkám pro dospělé
