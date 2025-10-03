Apple chce už příští rok ukázat své první chytré brýle! Co mají nabídnout?

Apple zrychluje vývoj svých prvních chytrých brýlí, které mají konkurovat modelům Meta Ray-Ban. Podle posledních informací byla práce na nové generaci Vision Pro zastavena, aby se Apple mohl soustředit právě na brýle. Premiéra by mohla přijít už v roce 2026.
Chytré Apple brýle za rohem
Stylový design bude hrát klíčovou roli. Podobně jako u prvních verzí Apple Watch má jít o módní doplněk s více variantami rámečků a barev, nikoliv o těžkopádné technologie. Přestože uvnitř musí být čip, baterie a kamery, Apple chce nabídnout širokou škálu stylů.
Siri bude hlavním způsobem ovládání. Apple proto kompletně přepracoval asistenta na základě velkých jazykových modelů. Od jara 2026 by měla Siri zvládat chytřejší konverzace, překlady, navigaci i vizuální rozpoznávání objektů.
Očekávané funkce zahrnují pořizování fotek a videí, přehrávání hudby, podcastů či audioknih, přijímání hovorů, posílání zpráv a překlady v reálném čase. Díky integrovaným kamerám bude možné využívat Visual Intelligence – tedy popis prostředí, rozpoznávání rostlin, zvířat nebo památek.
Jako Apple Watch?
Brýle však nebudou plně samostatné. Stejně jako Apple Watch budou potřebovat iPhone pro zpracování AI úloh a další funkce. To by ale mělo pomoci prodloužit výdrž baterie.
Datum uvedení zatím není pevně stanoveno, ale podle úniků chce Apple brýle představit na konci roku 2026 s uvedením na trh v roce 2027. Cena je neznámá, ale očekává se, že Apple bude chtít konkurovat Meta Ray-Ban, které startují na ceně 380 dolarů (u nás se dají sehnat za cenu od 10 000 Kč). Pokud se spekulace potvrdí, čeká nás v roce 2026 jedna z největších novinek v historii Applu.