Apple odpískal vývoj levnějšího Vision Pro! Místo toho chystá něco daleko zajímavějšího

Apple se podle informací zdrojů agentury Bloombergu rozhodl zásadně přehodnotit svou strategii v oblasti nositelné elektroniky. Zatímco dosud se počítalo s tím, že v Cupertinu vzniká odlehčená a cenově dostupnější verze headsetu Vision Pro s pracovním označením „Vision Air“, nyní je tento projekt u ledu. Důvod je prostý – Apple chce napnout veškeré síly na vývoj chytrých brýlí, které mají konkurovat nedávno představeným Meta Ray-Ban s umělou inteligencí.
Doposud se počítalo s tím, že Vision Air dorazí na trh někdy v roce 2027 s tím že uživatelům nabídne zážitek z rozšířené reality za příznivější cenu než tomu je nyní u Vision Pro. Místo toho však Apple nyní přeřadil část inženýrů na nový projekt, který má údajně větší potenciál oslovit uživatele. Řeč je konkrétně o chytrých brýlích právě ve stylu Meta Ray-ban, které se mají od samého začátku tvářit spíše jako stylový módní doplněk než jako objemná a těžká elektronika na obličeji.
První generace brýlí podle zákulisních informací ještě nedostane displej, nabídne však kamery, mikrofony a především umělou inteligenci. Ta bude stát na vylepšené verzi Siri, kterou Apple chystá uvést na jaře 2026. Půjde o asistentku postavenou na zcela nové architektuře, schopnou rychlejších a přirozenějších reakcí než současná verze. Ovládání bude probíhat čistě hlasem, což má podtrhnout jednoduchost a nenápadnost používání. To však může být ve výsledku i hlavní kámen úrazu ve státech, kde nebude Apple Intelligence plně podporovaná, jak tomu je třeba u nás.
Zdroje Bloombergu doslova tvrdí, že se Apple tímto krokem snaží držet krok s Metou, která na poli chytrých brýlí přidala v posledních měsících výrazně na tempu. Její nová generace Ray-Ban Display AI už dokáže v jednom ze skel zobrazovat zprávy, fotografie či notifikace, a to ve vysokém rozlišení a plných barvách a přitom si zachovává vzhled obyčejných slunečních brýlí. Právě to je směr, kterým chce Apple své řešení v budoucnu posunout. Zatímco původně se hovořilo o roce 2028, vývoj verze s displejem se má nyní zrychlit, aby konkurence nezískala příliš velký náskok. Nechme se tedy překvapit, jak nakonec tento závod dopadne.