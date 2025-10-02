Jak je možné, že ruští YouTubeři ukazují nepředstavené Apple produkty ještě před premiérou?

Apple je známý tím, že své chystané produkty střeží před jejich premiérou jako oko v hlavě. Každý, kdo kdy sledoval jablečné keynote, ví, že firma dělá maximum pro to, aby se nové iPhony, Macy nebo iPady neobjevily na veřejnosti dříve, než je sama ukáže na pódiu. Proto působí dost zvláštně, když se už podruhé během jediného roku objevilo rozbalovací video z Ruska, a to dokonce u produktu, který ještě ani nebyl představen. Nejprve to byl MacBook Pro s čipem M4, teď několik týdnů před premiérou iPad Pro s čipem M5.
Podobné unboxingy známe hlavně z Android světa, kde se předprodukční kousky objevují na internetu poměrně běžně. U Applu to ale byla dlouhé roky téměř nevídaná záležitost. I když se o iPhonech nebo Macích samozřejmě pravidelně objevují úniky, málokdy se stane, že by někdo předvedl celý produkt na kameru takhle dlouho předem. A přitom se tady nebavíme o malém youtuberovi někde na periferii – jde o známého ruského tvůrce Wylsacoma, který má přes deset milionů odběratelů a jeho vliv sahá daleko za hranice.
Ještě větší ironií je, že Apple v Rusku už oficiálně své produkty neprodává. O to víc působí bizarně, když se právě tam objevují exempláře, které se jinak ještě ani nevešly do krabic pro běžné zákazníky. Vysvětlení, jak je podobný únik vůbec možná, ale nakonec není tak exotické, jak by se mohlo zdát. Shodou okolností totiž jak MacBook Pro s M4, tak i iPad Pro s M5 vyrábějí v továrnách ve Vietnamu. A právě tam má Apple podle všeho o něco slabší dohled nad výrobní linkou než v Číně nebo Indii, kde vznikají iPhony. A pokud tam někdo „odkloní“ pár kusů ještě před oficiálním zahájením prodeje, zbývá už jen najít kupce ochotného zaplatit a ruský YouTuber s obrovským dosahem je pro takový obchod ideální.
A proč se tedy podobné unboxingy neobjevují třeba v USA? Odpověď je jednoduchá. Tamní influenceři by si byli moc dobře vědomi, že by Apple okamžitě zasáhl právní cestou a zničil jim kariéru. V Rusku, kde Apple přímý vliv nemá a kde celé podnikání funguje více v šedé zóně, si však mohou tvůrci dovolit to, co by jinde neprošlo. Výsledkem je obrovská sledovanost, mediální boom a zároveň nepříjemná pachuť pro Apple, který se snaží mít svůj ekosystém pod absolutní kontrolou. Ať už se nám to líbí nebo ne, zdá se, že právě Vietnam a ruská YouTube scéna se na chvíli staly slabinou, kudy z jablečné pevnosti unikají horké novinky dřív, než Apple vůbec stihne připravit prezentaci.