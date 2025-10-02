Zavřít reklamu

Jak je možné, že ruští YouTubeři ukazují nepředstavené Apple produkty ještě před premiérou?

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple je známý tím, že své chystané produkty střeží  před jejich premiérou jako oko v hlavě. Každý, kdo kdy sledoval jablečné keynote, ví, že firma dělá maximum pro to, aby se nové iPhony, Macy nebo iPady neobjevily na veřejnosti dříve, než je sama ukáže na pódiu. Proto působí dost zvláštně, když se už podruhé během jediného roku objevilo rozbalovací video z Ruska, a to dokonce u produktu, který ještě ani nebyl představen. Nejprve to byl MacBook Pro s čipem M4, teď několik týdnů před premiérou iPad Pro s čipem M5.

Mohlo by vás zajímat

Podobné unboxingy známe hlavně z Android světa, kde se předprodukční kousky objevují na internetu poměrně běžně. U Applu to ale byla dlouhé roky téměř nevídaná záležitost. I když se o iPhonech nebo Macích samozřejmě pravidelně objevují úniky, málokdy se stane, že by někdo předvedl celý produkt na kameru takhle dlouho předem. A přitom se tady nebavíme o malém youtuberovi někde na periferii – jde o známého ruského tvůrce Wylsacoma, který má přes deset milionů odběratelů a jeho vliv sahá daleko za hranice.

macbook pro m4 pro LsA 1 macbook pro m4 pro LsA 1
macbook pro m4 pro LsA 10 macbook pro m4 pro LsA 10
macbook pro m4 pro LsA 11 macbook pro m4 pro LsA 11
macbook pro m4 pro LsA 12 macbook pro m4 pro LsA 12
macbook pro m4 pro LsA 13 macbook pro m4 pro LsA 13
macbook pro m4 pro LsA 14 macbook pro m4 pro LsA 14
macbook pro m4 pro LsA 15 macbook pro m4 pro LsA 15
macbook pro m4 pro LsA 17 macbook pro m4 pro LsA 17
macbook pro m4 pro LsA 18 macbook pro m4 pro LsA 18
macbook pro m4 pro LsA 19 macbook pro m4 pro LsA 19
macbook pro m4 pro LsA 20 macbook pro m4 pro LsA 20
macbook pro m4 pro LsA 21 macbook pro m4 pro LsA 21
macbook pro m4 pro LsA 22 macbook pro m4 pro LsA 22
macbook pro m4 pro LsA 23 macbook pro m4 pro LsA 23
macbook pro m4 pro LsA 24 macbook pro m4 pro LsA 24
macbook pro m4 pro LsA 25 macbook pro m4 pro LsA 25
macbook pro m4 pro LsA 26 macbook pro m4 pro LsA 26
macbook pro m4 pro LsA 27 macbook pro m4 pro LsA 27
macbook pro m4 pro LsA 28 macbook pro m4 pro LsA 28
macbook pro m4 pro LsA 29 macbook pro m4 pro LsA 29
macbook pro m4 pro LsA 30 macbook pro m4 pro LsA 30
macbook pro m4 pro LsA 31 macbook pro m4 pro LsA 31
macbook pro m4 pro LsA 32 macbook pro m4 pro LsA 32
macbook pro m4 pro LsA 33 macbook pro m4 pro LsA 33
macbook pro m4 pro LsA 34 macbook pro m4 pro LsA 34
macbook pro m4 pro LsA 35 macbook pro m4 pro LsA 35
macbook pro m4 pro LsA 36 macbook pro m4 pro LsA 36
macbook pro m4 pro LsA 37 macbook pro m4 pro LsA 37
macbook pro m4 pro LsA 38 macbook pro m4 pro LsA 38
Vstoupit do galerie

Ještě větší ironií je, že Apple v Rusku už oficiálně své produkty neprodává. O to víc působí bizarně, když se právě tam objevují exempláře, které se jinak ještě ani nevešly do krabic pro běžné zákazníky. Vysvětlení, jak je podobný únik vůbec možná, ale nakonec není tak exotické, jak by se mohlo zdát. Shodou okolností totiž jak MacBook Pro s M4, tak i iPad Pro s M5 vyrábějí v továrnách ve Vietnamu. A právě tam má Apple podle všeho o něco slabší dohled nad výrobní linkou než v Číně nebo Indii, kde vznikají iPhony. A pokud tam někdo „odkloní“ pár kusů ještě před oficiálním zahájením prodeje, zbývá už jen najít kupce ochotného zaplatit a ruský YouTuber s obrovským dosahem je pro takový obchod ideální.

Mohlo by vás zajímat

A proč se tedy podobné unboxingy neobjevují třeba v USA? Odpověď je jednoduchá. Tamní influenceři by si byli moc dobře vědomi, že by Apple okamžitě zasáhl právní cestou a zničil jim kariéru. V Rusku, kde Apple přímý vliv nemá a kde celé podnikání funguje více v šedé zóně, si však mohou tvůrci dovolit to, co by jinde neprošlo. Výsledkem je obrovská sledovanost, mediální boom a zároveň nepříjemná pachuť pro Apple, který se snaží mít svůj ekosystém pod absolutní kontrolou. Ať už se nám to líbí nebo ne, zdá se, že právě Vietnam a ruská YouTube scéna se na chvíli staly slabinou, kudy z jablečné pevnosti unikají horké novinky dřív, než Apple vůbec stihne připravit prezentaci.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.