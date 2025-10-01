Zavřít reklamu

FCC prozradila nové M5 iPady Pro i MacBook Pro. Apple má odhalení za rohem!

iPad
Jiří Filip
0

Apple si sice své novinky hlídá jako oko v hlavě, ale certifikační úřady už tak přísné nejsou. Americká FCC totiž v uplynulých dnech zveřejnila dokumenty, které jednoznačně ukazují na přípravy hned několika nových zařízení v čele s novým MacBookem Pro a chystanými iPady Pro s čipem M5.

V dokumentech se objevilo například modelové číslo A3434, které s největší pravděpodobností patří právě MacBooku Pro s M5. Vedle toho nechybí ani označení, jež odpovídají 11“ a 13“ iPadům Pro, a to jak v Wi-Fi, tak Cellular verzích. Zatímco z dokumentů samotných se mnoho technických detailů vyčíst nedá, potvrzují aspoň to nejdůležitější a to sice to, že Apple je s novinkami už ve finální fázi. Protože certifikační procesy zahajují společnosti právě až ve chvíli, kdy jsou stroje připraveny k uvedení na trh. 

macbook pro m4 pro LsA 8 macbook pro m4 pro LsA 8
macbook pro m4 pro LsA 9 macbook pro m4 pro LsA 9
macbook pro m4 pro LsA 10 macbook pro m4 pro LsA 10
macbook pro m4 pro LsA 11 macbook pro m4 pro LsA 11
macbook pro m4 pro LsA 12 macbook pro m4 pro LsA 12
macbook pro m4 pro LsA 13 macbook pro m4 pro LsA 13
macbook pro m4 pro LsA 14 macbook pro m4 pro LsA 14
macbook pro m4 pro LsA 15 macbook pro m4 pro LsA 15
macbook pro m4 pro LsA 16 macbook pro m4 pro LsA 16
macbook pro m4 pro LsA 17 macbook pro m4 pro LsA 17
macbook pro m4 pro LsA 18 macbook pro m4 pro LsA 18
macbook pro m4 pro LsA 19 macbook pro m4 pro LsA 19
macbook pro m4 pro LsA 20 macbook pro m4 pro LsA 20
macbook pro m4 pro LsA 21 macbook pro m4 pro LsA 21
macbook pro m4 pro LsA 22 macbook pro m4 pro LsA 22
macbook pro m4 pro LsA 23 macbook pro m4 pro LsA 23
macbook pro m4 pro LsA 24 macbook pro m4 pro LsA 24
macbook pro m4 pro LsA 25 macbook pro m4 pro LsA 25
macbook pro m4 pro LsA 26 macbook pro m4 pro LsA 26
macbook pro m4 pro LsA 27 macbook pro m4 pro LsA 27
macbook pro m4 pro LsA 28 macbook pro m4 pro LsA 28
macbook pro m4 pro LsA 29 macbook pro m4 pro LsA 29
macbook pro m4 pro LsA 30 macbook pro m4 pro LsA 30
macbook pro m4 pro LsA 31 macbook pro m4 pro LsA 31
macbook pro m4 pro LsA 32 macbook pro m4 pro LsA 32
macbook pro m4 pro LsA 33 macbook pro m4 pro LsA 33
macbook pro m4 pro LsA 34 macbook pro m4 pro LsA 34
macbook pro m4 pro LsA 35 macbook pro m4 pro LsA 35
macbook pro m4 pro LsA 36 macbook pro m4 pro LsA 36
macbook pro m4 pro LsA 37 macbook pro m4 pro LsA 37
macbook pro m4 pro LsA 38 macbook pro m4 pro LsA 38
Vstoupit do galerie

Podle všeho se nové iPady Pro dočkají podpory Wi-Fi 7, zatímco u MacBooku Pro tato zmínka zatím chybí. To by mohlo znamenat, že si na rychlejší standard bezdrátového připojení u jablečných notebooků ještě chvíli počkáme, což je docela škoda. Přeci jen, když jej zvládnou iPady a iPhony, Macům by coby pracovním stanicím tento standard rozhodně slušel. Absence tohoto standardu může nicméně naznačovat to, že Apple použil u iPadů vlastní čip N1 pro zajištění WiFi, Bluetooth a Thread sítě, zatímco do Maců jej ještě použít nelze. 

Načasování je přitom ještě zajímavější. FCC tyto materiály obvykle zveřejňuje jen pár týdnů před samotným představením, což znamená, že M5 iPady Pro se mohou ukázat už letos na podzim. MacBooky Pro s M5, M5 Pro a M5 Max by pak sice měly následovat až později, zřejmě mezi koncem roku 2025 a začátkem 2026, nicméně vzhledem k procesu certifikace bychom se nedivili tomu, kdyby je Apple odhalil rovnou s iPady. 

ipad settings comparison ipad settings comparison
holding ipad pro in room holding ipad pro in room
ipad pro on table low angle ipad pro on table low angle
ipad pro back view ipad pro back view
ipad pro on table ipad pro on table
stack of ipads side view stack of ipads side view
stack of ipads on table stack of ipads on table
ipad pro joseph jpseph ipad pro joseph jpseph
ipad pro prkenko ipad pro prkenko
ipad horizontal settings ipad horizontal settings
ipad browser comparison ipad browser comparison
ipad browser angle view ipad browser angle view
ipad home screen comparison ipad home screen comparison
ipad settings display ipad settings display
ipad earth wallpaper ipad earth wallpaper
ipad blue wallpaper ipad blue wallpaper
ipad colorful wallpaper ipad colorful wallpaper
ipad dark home screen ipad dark home screen
ipad light home screen ipad light home screen
Vstoupit do galerie

Celé dění okolo novinek je o to zajímavější, že se včera v podvečer objevilo unboxing video M5 iPadu Pro z Ruska, které odhalilo vše podstatné. V kombinaci s čerstvým únikem od FCC tak brzké odhalení působí téměř jako jistota, že Apple své novinky opravdu brzy oficiálně odhalí.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.