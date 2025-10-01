FCC prozradila nové M5 iPady Pro i MacBook Pro. Apple má odhalení za rohem!

Apple si sice své novinky hlídá jako oko v hlavě, ale certifikační úřady už tak přísné nejsou. Americká FCC totiž v uplynulých dnech zveřejnila dokumenty, které jednoznačně ukazují na přípravy hned několika nových zařízení v čele s novým MacBookem Pro a chystanými iPady Pro s čipem M5.
V dokumentech se objevilo například modelové číslo A3434, které s největší pravděpodobností patří právě MacBooku Pro s M5. Vedle toho nechybí ani označení, jež odpovídají 11“ a 13“ iPadům Pro, a to jak v Wi-Fi, tak Cellular verzích. Zatímco z dokumentů samotných se mnoho technických detailů vyčíst nedá, potvrzují aspoň to nejdůležitější a to sice to, že Apple je s novinkami už ve finální fázi. Protože certifikační procesy zahajují společnosti právě až ve chvíli, kdy jsou stroje připraveny k uvedení na trh.
Podle všeho se nové iPady Pro dočkají podpory Wi-Fi 7, zatímco u MacBooku Pro tato zmínka zatím chybí. To by mohlo znamenat, že si na rychlejší standard bezdrátového připojení u jablečných notebooků ještě chvíli počkáme, což je docela škoda. Přeci jen, když jej zvládnou iPady a iPhony, Macům by coby pracovním stanicím tento standard rozhodně slušel. Absence tohoto standardu může nicméně naznačovat to, že Apple použil u iPadů vlastní čip N1 pro zajištění WiFi, Bluetooth a Thread sítě, zatímco do Maců jej ještě použít nelze.
Načasování je přitom ještě zajímavější. FCC tyto materiály obvykle zveřejňuje jen pár týdnů před samotným představením, což znamená, že M5 iPady Pro se mohou ukázat už letos na podzim. MacBooky Pro s M5, M5 Pro a M5 Max by pak sice měly následovat až později, zřejmě mezi koncem roku 2025 a začátkem 2026, nicméně vzhledem k procesu certifikace bychom se nedivili tomu, kdyby je Apple odhalil rovnou s iPady.
Celé dění okolo novinek je o to zajímavější, že se včera v podvečer objevilo unboxing video M5 iPadu Pro z Ruska, které odhalilo vše podstatné. V kombinaci s čerstvým únikem od FCC tak brzké odhalení působí téměř jako jistota, že Apple své novinky opravdu brzy oficiálně odhalí.