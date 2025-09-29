Nové MacBooky Air a Pro M5 se blíží! V plánu jsou ale i nové iPady či monitory

Apple má za sebou uvedení iPhonů 17, ale rozhodně tím jeho letošní novinky nekončí. Podle nejnovější zprávy Marka Gurmana z Bloombergu se totiž cupertinský gigant blíží k zahájení masové výroby hned několika zásadních produktů. Do výroby míří nové MacBooky Pro a Air s čipem M5 a také minimálně jedna nová verze monitoru Studio Display s tím, že bychom se odhalení mohli teoreticky dočkat buď ještě do konce letošního roku, nebo na úplném začátku toho příštího. Gurman nicméně tvrdí, že říjnové či listopadové představení prý není příliš pravděpodobné. Je tedy otázkou, kdy se jich skutečně dočkáme.
Vedle MacBooků a Studio Display se navíc chystá také M5 verze Vision Pro a iPadů Pro, a dorazit by měly i menší upgrady produktů do domácnosti v čele s Apple TV a HomePodem mini. Těmito produkty však Apple rozhodně nekončí. Na příští rok se totiž údajně chystají i dvě zcela nové verze 27“ monitorů či dostupnější iPhone 17e, nový základní iPad a další generaci iPadu Air, tentokrát s čipem M4. Jisté tedy je, že tempo novinek z Cupertina ani po iPhonech 17 rozhodně nepolevuje a rok 2026 se začíná rýsovat jako další velká produktová vlna napříč prakticky celým portfoliem Applu. A kdo ví, třeba ani letošek ještě neřekl poslední slovo.