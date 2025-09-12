Apple šetří, kde se dá. V balení AirPods Pro 3 už nenajdete nabíjecí kabel

Apple tento týden představil nové AirPods Pro 3, které přinášejí řadu vylepšení. Od lepšího zvuku přes delší výdrž baterie až po monitorování srdečního tepu přímo v uchu. Ale je tu jeden detail, který uživatelé možná nepřehlédnou. A sice že v balení chybí USB-C kabel. Zatímco AirPods Pro 2 ještě kabel jako součást balení měly, Apple tentokrát změnil přístup. Na oficiální stránce se specifikacemi totiž stojí jasně, že kabel se prodává samostatně.
Fotogalerie
Například v USA se nejlevnější Apple USB-C kabel prodává za 19 dolarů, přičemž samozřejmě lze použít i jakýkoli jiný USB-C kabel od třetích stran. Dobrou zprávou je, že pouzdro AirPods Pro 3 podporuje MagSafe, Qi i nabíjení přes nabíječku na Apple Watch. Kabel tak není nutností, pokud už máte doma něco z výše uvedeného. Cena samotných AirPods Pro 3 zůstává na úrovni 249 dolarů (6590 korun), tedy stejně jako předchozí generace. Přesto krok Applu znamená potenciál pro dodatečný příjem a velká část uživatelů si kabel přeci jen koupí. AirPods Pro 3 je možné předobjednat už nyní. Oficiální prodej začíná v pátek 19. září.
no hlavne ze tam jsou tz sluchatka dve ze si druhe nemusime dokupovat