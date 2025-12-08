Recenze PanzerGlass EmPower 240W USB-C/USB-C: Zkrátka super kabel

V dnešní recenzi se společně podíváme na nabíjecí kabel EmPower 240W USB-C/USB-C, který mi nedávno dorazil na vyzkoušení. Stojí za ním dánský výrobce příslušenství PanzerGlass, s jehož produkty mám dlouhodobě velmi pozitivní zkušenosti a proto jsem byl velmi zvědavý na to, jak mě zaujme produkt, který pro něj není tak úplně typický. Pojďme se tedy na něj podívat blíže.
Technické specifikace, zpracování a design
Kabelů jsem za roky testování vystřídal desítky, ale vždy mě překvapí, když se objeví něco, co na první dobrou vypadá jako obyčejná drobnost, a nakonec se z toho stane kus vybavení, který začnete brát jako samozřejmou součást každodenního provozu. Přesně to se mi stalo u kabelu z řady empower by PanzerGlass, který na první pohled slibuje něco, co v dnešním USB-C světe působí skoro až jako splněné přání. Řeč je konkrétně o podpoře vysokého nabíjecího výkonu, což není u cenově dostupných kabelů tak úplně standard. Zde ale dostanete k dispozici podporu až 240 W výkonu, což jej posouvá mezi doplňky, které se nezaleknou ani plnohodnotného napájení notebooků.
Konstrukce je postavená na kombinaci silikonového jádra a pevného textilního opletení, což vytváří zajímavý kontrast mezi měkkým, příjemným povrchem a opravdu robustní odolností. V praxi to znamená, že se kabel při manipulaci nezamotává, nekroutí se a ani po delším používání nepůsobí unaveně. Výrobce se chlubí testováním na 30 000 ohybů a musím říct, že to není jen suché číslo v tabulce – ta odolnost je zkrátka znát. V nabídce je délka 1,2 nebo 2 metry a obě varianty dávají smysl podle toho, jestli nabíjíte u stolu, na gauči nebo někde u postele, kde záleží na každém centimetru navíc. Potěší i nenápadný, ale praktický pásek, díky kterému kabel stáhnete a uložíte bez toho, aby vám dělal v tašce zbytečný chaos. A jako sympatický detail navíc působí fakt, že jde o produkt vyrobený ze 100% recyklovaných materiálů.
Fotogalerie
Testování
Při reálném používání se ukázalo, že jde o jeden z těch kabelů, které prostě „neřešíte“. Vezmete, zapojíte a kabel bez problému funguje. A funguje opravdu naplno. U MacBooku Air M3 nebyl problém s plným výkonovým odběrem a kabel se ani po delším nabíjení nijak nezahříval. U iPhonu 17 Pro je to samozřejmě limitované výkonem samotného telefonu, ale i tady bylo znát, že přenos energie je stabilní a kabel nepůsobí dojmem levné univerzální alternativy, která si sice poradí se vším, ale nic nedělá úplně dobře.
Co mě překvapilo nejvíc, byla jeho pružnost a měkkost. V posledních měsících jsem si zvykl na to, že odolné opletené kabely bývají spíš tužší, ale tady je ten poměr zvládnutý výjimečně dobře. Kabel se chová skoro jako silikonový, jen s tím rozdílem, že má jistotu a výdrž opletení, takže se nemusíte bát, že po pár týdnech začne praskat u koncovek. A protože doma i v redakci běžně střídám nabíjení MacBooku, iPhonů a iPadů, zvykl jsem si, že tento kabel prostě nechávám na stole jako univerzální řešení. To, že si poradí i s výkonnými nabíječkami a zároveň s drobnostmi typu AirPods, z něj dělá příjemně univerzálního pomocníka.
Jediné, co stojí za zmínku (byť je to samozřejmost), je nutnost mít kompatibilní nabíječku, pokud chcete využít plný výkon. To ale není chyba kabelu, spíš vlastnost celého USB-C ekosystému. Dále je třeba zmínit přenosová rychlost jen 480 Mb/s. jelikož kabel využívá standard USB 2.0. Osobně bych to ale jako negativum úplně nebral. Vždyť ruku na srdce, kolik toho člověk v dnešní době přetahuje přes kabel? A pokud mezi uživatele kabelového přenosu dat patříte, pak beztak jedete na Thunderbolt kabelech, které jsou cenově trochu jinde.
Resumé
Pokud hledáte kabel, který zvládne nabíjet opravdu naplno a ještě u toho bude působit prémiově, tenhle kousek z řady empower by PanzerGlass je přesně ten typ produktu, u kterého po pár dnech řeknete, že si bez něj nechcete komplikovat život. Kombinuje vysoký výkon, odolnost i překvapivě příjemné materiály, takže nezáleží na tom, zda nabíjíte MacBook, iPhone nebo leccos dalšího. Kabel si poradí se vším, drží si výbornou stabilitu a díky prodloužené životnosti nepůsobí jako jednorázová investice, která vám za půl roku začne doslova viset na vlásku. Pokud tedy chcete jedno řešení pro každý den, patří mezi nejjistější volby ve své kategorii.