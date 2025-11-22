Recenze PanzerGlass EmPower: Magnetický USB-C kabel, který zkrotí chaos

Že nemůže být kabel zajímavý? Myslím, že vás následujícími řádky přesvědčím o opaku. Do redakce nám totiž nedávno dorazil na vyzkoušení magnetický power EmPower a musím říci, že ač jsem v posledních letech příznivcem spíše bezdrátového nabíjení, tento kabel má něco do sebe a člověka přiměje čas od času přeci jen po „drátu“ sáhnout. Pojďme se na něj podívat blíže.
Technické specifikace, zpracování a design
PanzerGlass EmPower už na první pohled nepůsobí jako obyčejný kabel, který se vám po týdnu změní v klubko uzlů. Výrobce vsadil na chytrou magnetickou konstrukci, díky níž se kabel po použití sám „složí“ do úhledného tvaru a drží u sebe. Magnety jsou rozložené po celé délce, takže se k sobě segmenty přicvaknou bez boje a bez šance, že byste jej po pár dnech lovili zamotaný někde na dně batohu.
Kabel nabídne délku 1,5 metru, což je přesně ten komfortní standard, který vám dá volnost u pracovní desky, u gauče i u postele. Materiály kombinují odolné textilní opletení a měkké silikonové jádro, díky čemuž je příjemný na dotek, ale zároveň připravený zvládnout každodenní zátěž. PanzerGlass navíc slibuje testování na tři tisíce ohybů, což podtrhuje, že tu nejde jen o rychlonabíjecí výkon, ale i o dlouhou životnost.
Co se týče nabíjení, EmPower zvládne výkon až 240 W, což je zcela upřímně v kategorii klasických USB-C/USB-C kabelů pořád spíš výjimka, než standard. Pokud tedy jakékoliv vaše zařízení umí využít takto vysoký výkon, tento kabel mu ho bez problémů dodá. Příznivce ekologie pak potěší fakt, že je kabel vyroben ze 100% recyklovaných materiálů, což je sympatický bonus, který nijak nesnižuje jeho pevnost ani odolnost.
Testování
V reálu se PanzerGlass EmPower chová přesně tak, jak slibuje papír. Při nabíjení MacBooku Air M3 zvládl bez jediného problému plný výkon kompatibilní nabíječky, a to i při delším zatížení. Nezahřívá se, nehoupe výkonem a dokáže držet stabilní přenos energie, což je u výkonných kabelů základ. U telefonů je pak situace naprosto totožná. Kabel reaguje rychle, nezdržuje, nic neškrtí a přenos dat probíhá stabilně.
Ale to, co dělá EmPower zajímavějším než běžné kabely, není výkon. Je to samozřejmě jeho magnetické jádro. Když jej tedy pustíte do tašky nebo položíte narychlo na stůl, prostě drží tvar. Žádné uzly a tedy ani žádné ráno strávené jeho rozmotáváním, což je rozhodně super. Při používání se ale samozřejmě příjemně ohýbá, nikde neodporuje a díky opletení máte pocit, že držíte prémiový doplněk, ne levný kus čehosi. Konstrukčně se tedy jedná o špičku, kterou je radost používat. A díky USB-C koncovce je samozřejmostí široká kompatibilita napříč elektronickým světem.
Resumé
PanzerGlass EmPower spojuje vysoký výkon až 240 W, prémiové materiály a nečekaně návykové magnetické uchycení, které skutečně funguje a udržuje pořádek bez jakékoliv vaší námahy. Je dostatečně dlouhý, příjemně flexibilní, bytelný a přitom šetrný k elektronice. Pokud hledáte kabel, který zvládne všechno od notebooku přes telefon až po příslušenství, a zároveň chcete mít jistotu, že se vám už nebude kabel zamotávat nebo ničit v ohybech, EmPower je jedna z nejlepších voleb na trhu. Je to elegantní, praktické a překvapivě chytré řešení, které si své místo v každodenním provozu obhájí už během prvního dne.