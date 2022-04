Na světě je první Lightning kabel s displejem a ovládací aplikací, jeho cena je překvapivě nízká

Na Kickstarteru jste občas schopní nalézt skutečné poklady. Krásným příkladem je i připravovaný napájecí a synchronizační kabel PixelCable, který se chlubí jednak integrovaným OLED displejem, ale hlavně podporou aplikace, skrze kterou jej lze různě ovládat a nastavovat. Jeho cena přitom je přitom v kickstarterové kampani nastavena zatím jen na v přepočtu 573 Kč plus nějaké drobné za dopravu.

Kabel disponující kovovými koncovkami a opleteným kabelem má konkrétně v jedné koncovce sloužící k připojení k zařízení integrovaný oválný OLED displej schopný zobrazovat s trochou nadsázky cokoliv, byť jen černobíle. Přes aplikaci lze totiž na displeji pouštět jak texty, tak emoji, loga či nejrůznější obrázky. Kabel ale samozřejmě přes svůj hardware taktéž hlídá rychlost nabíjení a výši wattů, o které je schopen přes displej rovněž informovat a uživateli tak nabídnout představu o tom, čím zrovna své zařízení “krmí”. Super je, že si kabely poradí i s přenosem 100W, díky čemuž je tak lze využít klidně i k napájení notebooků – k dispozici jsou totiž jak modely s Lightningem, tak i s USB-C.

Výrobce se v rámci kampaně na Kickstarteru chlubí ale ještě celou řadou dalších věcí. Jelikož si jeho produkt hlídá výše zmíněný nabíjecí výkon, je díky čipu v sobě schopen jej chytře upravovat podle maximálního podporovaného výkonu zařízení, čímž by neměl jeho baterii zatěžovat víc než musí. Samozřejmostí je zde i mimořádná odolnost, kterou zajišťuje propracovaný úplet obsahující mimo jiné i kov. Díky tomu by tak měly kabely udržet až 80 kilogramů či přes 30 000 ohybů u koncovky, která je zpravidla tím nejkrizovějším bodem. Z hlediska technických specifikací se tedy jeví PixelCable jako velmi zajímavé zařízení, které má do budoucna určitě potenciál se prosadit. K prvním majitelům by měl dorazit v průběhu srpna.

Kabel na Kickstarteru naleznete zde