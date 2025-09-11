Zavřít reklamu

Živý překlad není novinkou pro AirPods Pro 3! Zvládnou jej i rok staré AirPods 4 a dokonce i AirPods Pro 2

Apple včera představil AirPods Pro 3 a spolu s nimi i novinku Live Translation. Na první pohled se zdá, že jde o exkluzivní funkci pro nejnovější model. Ovšem není tomu tak a Apple ji zpřístupní i na starších sluchátkách. Podle oficiálních informací se Live Translation dostane také na AirPods Pro 2 a AirPods 4 s aktivním potlačením hluku, a to prostřednictvím softwarové aktualizace I když to zní skvěle, má to jeden háček. Funkce totiž neběží přímo na AirPods a vyžaduje výkon připojeného iPhonu.

K běhu funkce je tak nutný iPhone 15 Pro nebo novější s nainstalovaným iOS 26. Důvodem je to, že překlad pohání Apple Intelligence. Ani s úplně novými AirPods Pro 3 tedy Live Translation nepoužijete, pokud nemáte novější iPhone. Co se týče jazyků, nyní se můžeme těšit na angličtinu, francouzštinu, němčinu, portugalštinu a španělštinu. Později během roku Apple rozšíří podporu také o italštinu, japonštinu, korejštinu a zjednodušenou čínštinu. Aktivace funkce probíhá jednoduše. Stačí stisknout dříky obou AirPodů současně. Mikrofony zachytí cizojazyčnou řeč, iPhone ji přeloží a výsledek zazní ve vašich sluchátkách ve vašem jazyce. Pro druhou stranu, která AirPods nemá, nabízí Apple řešení. Na displeji iPhonu se zobrazí přepis vaší odpovědi v jazyce druhé strany.

