Deštník na mobil je novým trendy příslušenstvím za pár korun, které válcuje svět!

Srovnáme-li nynější smartphony s modely dejme tomu 5 až 10 let starými, nelze nynějším modelům upřít podstatně vyšší odolnost a celkovou kvalitu, která zvyšuje uživatelský komfort. Voda jim většinou neublíží, displeje mají vysoký jas a výrobci si dávají záležet i na jejich čitelnosti na přímém slunci. Jenže kdo někdy zkoušel během letního poledne odpovědět na zprávu nebo si v prudkém lijáku přečíst notifikaci, dobře ví, že realita má k dokonalosti daleko. V některých situacích jsou totiž přeci jen displeje telefonu nečitelné či nepoužitelné. A právě tuto mezeru se nyní pokouší vyplnit výrobci příslušenství nápadem, který vypadá jako špatný vtip, ale mnoha uživatelům přesto dává až překvapivý smysl. Řeč je konkrétně o mini deštníku na telefon, který se ve světě začíná stávat poměrně solidním trendem.
Ano, čtete správně. Na zadní stranu telefonu si připnete malý skládací deštník, který vytvoří displeji vlastní stín a zároveň ho ochrání před kapkami vody. Na první pohled působí celé celé řešení komicky, ale pokud jde o funkčnost, nejedná se vůbec o špatné řešení. Nejde přitom jen o nějaký jednorázový experiment. Tatovychytávka už dávno dobývá asijské trhy a začíná se objevovat i v nabídce českých e-shopů.
Když praktičnost převáží nad vzhledem
Při používání mini deštníku se obrazovka na ostrém slunci nechová jako zrcadlo a během deště na ní nekloužou kapky, které by vám jinak znepříjemnily psaní. Ano, krytí deštníkem sice vypadá zvláštně, ale funguje přesně tak, jak má. Základní modely navíc stojí pár desítek korun a fungují jednoduše. Nabízí držák s nalepeným deštníčkem, který složíte a strčíte do kapsy, jakmile ho nepotřebujete.
MagSafe verze pro iPhony
Zajímavější je ale druhá vlna těchto doplňků, která cílí hlavně na uživatele iPhonů. Místo lepení se totiž spolehnou na MagSafe magnetické uchycení, takže malý deštník jednoduše magneticky „cvaknete“ na záda telefonu a máte hotovo. A protože se magnetické příslušenství postupně prosazuje i u Androidů, nebudou ochuzeni ani jejich uživatelé. Zní to pořád trochu bizarně? Možná ano. Ale pokud vás někdy rozčílilo, že na slunci nevidíte ani písmeno, možná se budete divit, jak moc se z téhle „hračky“ může stát praktický pomocník. Pokud vás toto řešení láká, v nabídce asijských internetových tržišť je najdete bez problému, stejně jako v nabídce některých tuzemských e-shopů.
A vydrží tohle „trendy“ aspoň dvě sezóny, nebo příští rok už po tom ani pes neštěkne?