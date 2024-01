Výprodej u iStores je tu! Získejte Apple produkty i příslušenství k nim s parádními slevami

Komerční sdělení: Milovníci slev, jásejte! Přední Apple Premium Reseller iStores totiž „odpálil“ velký novoroční výprodej, díky kterému je nyní možné ušetřit nemalé peníze pří nákupu Apple produktů, ale i příslušenství k nim. Do slev se toho navíc dostalo opravdu spoustu, takže si na své přijde naprosto každý.

Pokud přemýšlíte nad nákupem Macu, zcela určitě vás potěší, že modely Air M1 jsou k dostání už od 22 990 Kč. Co se pak týče modelů M2, 13“ verzi seženete už od 27 990 Kč, 15“ verzi pak od 32 990 Kč. Jste-li příznivci MacBooků Pro, k dispozici jsou 13“ modely M2 a to už od 29 990 Kč. iStores však nezapomněl ani na iPhony. Například iPhony 14 lze sehnat od 18 490 Kč a iPhony 12 od 12 990 Kč. Co se pak týče Apple Watch, Series 8 jsou k dostání od 7 990 Kč a na SE zase dostanete 6% slevu. U AirPods na vás zase čeká sleva ve výši 10 %, stejně jako u řady příslušenství k Macům, iPadům, iPhonům či Apple Watch. Až o 50 % pak zlevnily iStores by Epico, Epico či FIXED doplňky. Je tedy rozhodně z čeho vybírat.

