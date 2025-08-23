Mé 4 měsíce s iPhone 16e aneb co se mi na něm líbí, co mě štve a vyměnil bych jej za 16 Pro?

Skoro se mi tomu ani nechce věřit, ale od představení iPhone 16e už uplynul dobrý půl rok a 28. srpna tomu pak bude přesně půl roku od toho, co mi dorazil na vyzkoušení a já mohl napsat své první dojmy z něj. A jelikož jej používám i nadále coby svůj sekundární telefon ve snaze zjistit, jak velký či naopak malý rozdíl v praxi mezi ním a mým primárním iPhone 16 Pro je, nastává nyní ideální chvíle pro půlroční rekapitulaci mých dojmů z 16e. Pojďme tedy na to.
Co se mi líbí
Výkon je (takřka) nekompromisní
Přestože je iPhone 16e ze všech „šestnáctkových“ iPhonů papírově nejméně výkonný, jelikož nabízí jen 4 grafická jádra oproti pěti v iPhonu 16 a šesti v iPhonu 16 Pro, ve výsledku vám mohou být tyto papírové specifikace vlastně úplně jedno. 16e je totiž extrémně svižný telefon, který se nezapotí ani při náročných činnostech či při používání větších, komplexních aplikací. Jediný rozdíl je u něj v tom, že to, co trvá na iPhone 16 Pro 10 vteřin, trvá iPhonu 16e 13 vteřin. Jinými slovy, myslet si, že vás iPhone 16e coby náročného uživatele neuspokojí z hlediska výkonu je zcela liché. Vždyť ruku na srdce – výkonnostní rozdíl mezi iPhone 14 Pro a 16 Pro taky nepoznáte a to je podle Applu podstatně vyšší než ten mezi 16e a 16 Pro.
Foťák je super i přes svou nekomplexnost
Je mi jasné, že se teď dostávám na docela tenký led, ale tak nějak to prostě musím napsat. Ač tomu mnozí od prvopočátku nevěří (nebo věřit nechtějí), Fusion foťák z iPhone 16e je prostě super a přestože se samozřejmě jedná o daleko méně komplexní řešení v porovnání s iPhone 16 Pro, jde na něj nafotit skutečně překrásné fotky. A upřímně, ty vypadají mnohdy daleko lépe než tomu je u iPhone 16 Pro. Je to určitě do značné míry i tím, že si je iPhone 16e podle mého pozorování více přikrášluje pomocí umělé inteligence, takže komu jde o to, fotit co nejpřirozeněji, pak jej asi 16e zklame. Jde-li vám ale prostě jen o hezké fotky, pak si troufám říci, že pokud si vystačíte se širokoúhlým objektivem a potažmo 2x „optickým“ zoomem (ve skutečnosti se samozřejmě jedná o výřez 16MPx fotky ze 48MPx snímku), pak budete nadšeni.
Za dobrého světla dokáže iPhone 16e fotit naprosto bravurně a co je možná ještě zajímavější, mnohdy si s fotkou lépe poradí i za šera či za tmy. Je sice pravda, že kvůli menšímu senzoru jeho noční režim zachycuje danou scénu o něco déle než tomu je v případě iPhone 16 Pro (největší rozdíl byl v mém případě asi 2 vteřiny), nicméně výsledek bývá opravdu působivý. A to popravdě až tak, že jsem byl několikrát skoro až naštvaný, co za paskvil vylezlo z podstatně dražšího iPhone 16 Pro, když stejnou scénu dokázal iPhone 16e zachytit velmi pěkně. Chcete-li si tedy prostě jen „necvakat“ hezké fotky a už nyní víte, že teleobjektiv nebo ultraširokoúhlý objektiv není to, co by vám u telefonu vyloženě chybělo, pak není co řešit. iPhone 16e vaše požadavky splňuje na jedničku s hvězdičkou.
Výdrž baterky bere dech
Přestože je iPhone 16e podstatně menší než iPhone 16 Pro, z hlediska výdrže je na tom papírově velmi podobně, v jednom aspektu (konkrétně při přehrávání zvuku) pak dokonce lépe. Jak už ale samozřejmě všichni moc dobře víme, realita je leckdy jiná a je proto zajímavé vystavit dané telefony klasickému testu, který jejich výdrž naplno ověří. Zde však mohu s klidným srdcem říci, že Apple papírově určitě neklame. Výdrž iPhonu 16e je totiž opravdu fantastická a to z jednoho prostého důvodu – to, na co mi vystačil výdržově iPhone 16 Pro, zvládl i iPhone 16e a to leckdy dokonce s větší rezervou.
Poměrně zajímavým zjištěním pro mě byla spotřeba energie při focení, která je u Pro iPhonů každý rok na můj vkus dost vysoká. Když totiž člověk vyrazí fotit (například kvůli recenzi), poměrně rychle zjistí, že stačí pár desítek fotek a baterie telefonu letí rychle dolů. Abych byl konkrétní, za jednu kratší (dejme tomu 2hodinovou) fotoprocházku při zářijových testech nových iPhonů jsem schopen se dostat ze 100% nabitého iPhone klidně i na 50 %. U iPhone 16e je ale spotřeba energie při focení výrazně nižší, což je rozhodně fajn. Jasně, vím, že se bavím o poměrně extrémním stylu používání telefonu, ale právě na této věci jsem viděl asi největší rozdíl. Jinak jsou ale oba telefony samozřejmě vytvořeny tak, aby při intenzivnější zátěži v klidu zvládly jeden den, při nižší frekvenci využití pak více.
Co mě štve
(Ne)MagSafe
Za poslední roky jsem si dost oblíbil MagSafe konektor díky jeho širokým možnostem využití. Vedle nabíjení jej rád využívám i coby úchyt telefonu na kuchyňské lince při vaření, pro uchycení telefonu ve stativu nebo třeba v autě či v dílně. Právě skrz to, že jsem si zvykl jej využívat opravdu intenzivně, mě tak docela štve, že se k němu Apple u iPhone 16e postavil tak, jak se postavil, a do zad telefonu pár magnetů v hodnotě několika centů nedal. Jasně, k dispozici je spousta krytů z dílny výrobců třetích stran, kteří MagSafe konektor nasadili a díky tomu je tak iPhone 16e s MagSafe příslušenstvím využitelný, ale říkám si, že i přesto je nativní absence MagSafe ze strany Applu docela trapná.
Jak už totiž píšu výše, vzhledem k tomu, že se bavíme o magnetech doslova za jednotky centů, není mi absolutně jasné, proč zrovna zde šetřit – tím spíš, když by tento prvek dokázal iPhone 16e posunout zase o kousek výše z hlediska využitelnosti. Navíc se jedna o telefon s tělem z iPhone 14, který MagSafe měl, takže je jasné, že technicky by pro Apple neměl být žádný velký problém MagSafe konektor nasadit. A kdyby jej spojil rovnou s rychlonabíjením a to klidně pomalejším 15W, udělal by z hlediska uživatelského komfortu parádní věc.
Na tlačítko fotoaparátu se zvyká rychle, ale …
Přestože patřím spíš mezi kritiky tlačítka Ovládání fotoaparátu na iPhonech 16 a 16 Pro, musím uznat, že úplně od věci tato vychytávka není. Foťák přes něj sice na žádném z iPhonů, které mám k dispozici, neovládám, ale využívám jej ve velkém coby tlačítko rychlé aktivace. Díky tomu tak nemusím swajpovat po displeji či dělat cokoliv podobného, ale prostě jen stlačím místo na boku telefonu a hned mám spuštěnou fotoaplikaci, což mi extrémně vyhovuje. A proto mě vlastně trochu mrzí, že tento prvek na iPhonu 16e chybí.
Jasně, nebavíme se o fotomobilu a tedy absence dává smysl. Na druhou stranu, pokud Apple chce, aby si jablíčkáři na tento prvek co nejvíce zvykli, nebylo by dle mého úplně od věci jej nasadit na co nejvíc produktů, aby s ním uživatelé takříkajíc žili. Navíc je iPhone 16e malým telefonem, který se drží v ruce hezky a u kterého by tak paradoxně mohlo být boční tlačítko pro ovládání fotoaparátu nejvyužitelnější, protože by bylo umístěno nejpohodlněji pro váš prst. V tomto případě se ale jedná samozřejmě spíš o drobnost a rozmar, nežli o něco, co bych nějak zásadně postrádal.
Dynamic Island už je skoro must-have
Když Apple před takřka třema lety představil světu Dynamic Island coby součást iPhone 14 Pro, myslel jsem si tehdy, že se jedná o start malé softwarové revoluce. To si sice s odstupem času už úplně nemyslím, jelikož mám pocit, že Dynamic Island ani po letech nedokázal naplnit svůj plný softwarový potenciál, nicméně na druhou stranu musím říci, že se jedná o natolik zábavný a užitečný softwarový prvek, že iPhone bez něj už zkrátka nechci.
Ano, Dynamic Island toho neumí mnoho, ale i to málo je ve výsledku víc než „hloupý“ výřez v displeji, kterého se dočkal iPhone 16e. A je to škoda. Protože maximalizovat si minimalizované Spotify, kontrolovat přes Dynamic Island časovač či stopky, rychle mrknout na délku vašeho hovoru či průběhu AirDrop přenosu je prostě fajn a stejně jako v případě MagSafe by se jednalo o další zpříjemnění používání iPhonu jako takového. Výřez už je prostě nuda – a navrch neužitečná.
Pár věcí na zamyšlení
Při srovnání iPhone 16e a iPhone 16 Pro po delším čase narážím i na věci, které nejsem úplně schopen zařadit ani do kategorie „baví mě“, ale ani do kategorie „štvou mě“ a to z rozličných důvodů. Krásným příkladem může být v tomto směru třeba displej, který byl při představení telefonu velkým tématem kvůli jeho obnovovací frekvenci a tak podobně. Já už tehdy tyto diskuze příliš nechápal a a bych byl upřímný, nechápu je doteď. Super Retina XDR, kterou Apple u 16e použil, je totiž na pohled opravdu překrásná a třeba z hlediska kontrastu je shodná s displejem iPhonu 16 Pro.
Bavit se pak o nízké obnovovací frekvenci u nejlevnějšího telefonu v nabídce Applu mi nedává smysl už vůbec, když ji nemá ani iPhone 16 (Plus) coby telefon střední třídy. Tím nicméně nechci říci, že by 120Hz tomuto telefonu neslušelo, protože naopak slušelo! Realita je ale jiná a vy za své peníze dostanete telefon s displejem, který je prostě fajn nebo ještě líp, který displejově neurazí, ale asi ani nenadchne.
Samostatným tématem je pak cena. iPhone 16e začínal při startu prodejů na nějakých 16 990 Kč za základní variantu, přičemž nyní už jej můžete samozřejmě sehnat ve slevě. Oproti iPhone 16 Pro v základu je tedy o nějakých 40 % levnější, což rozhodně není málo a nabízí se tak otázka, zda člověk Pro funkce vlastně potřebuje, když za 16 990 Kč (respektive nyní už méně) dostane 16e. Mezi uživateli však rezonovala spíše otázka, zda není 16 990 Kč za iPhone 16e příliš mnoho, jelikož iPhony SE vydávané dřív byly dostupnější. Osobně si myslím, že cena tohoto telefonu je ale docela adekvátní tomu, o jaké zařízení se jedná.
iPhone 16e totiž určitě není „ten sexy iPhone“, kterým zaujmete ve společnosti nebo kterým se budou mladí v partě chlubit. Naopak se tento model nebojím označit spíše za nudnější kousek, který vsází na starou dobrou spolehlivost ve všem, co přináší, což je ale svým způsobem skvělá taktika. Protože pokud takový telefon pořídíte někomu, komu jde jen o spolehlivost, dobrý foťák, hezký displej a super výkon, pak dostane za 16 990 Kč v základu mobil, který mu i díky dlouholeté softwarové podpoře vydrží bez přehánění dalších klidně 6 let. A o to podle mého názoru Applu šlo celou dobu – tedy vytvořit cenově dostupného pracanta, který dokáže „makat“ dlouhé roky.
Resumé
Jasně, iPhone 16e není iPhone 16 Pro a nikdy jím kvůli své okleštěnosti nebude. Pokud si však myslíte, že se jedná o ořezávátko, které nemá v portfoliu Applu co dělat, pak si s vámi dovolím nesouhlasit. iPhone 16e je totiž kousek, který i mě coby majitele iPhone 16 Pro i po půl roce baví a který mi hlavně pro svou spolehlivost a schopnosti dává coby uživateli, který již roky „jede na Applu“ se vším všudy, dává smysl.
Pokud se pak ptáte na to, zda si dokážu představit na iPhone 16e z iPhone 16 Pro přejít, pak já osobně ano, byť s mírným sebezapřením kvůli absenci MagSafe a Always-on displeje se 120Hz. Foťák bych oželet dokázal, jelikož ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv využívám ve srovnání s Fusion (širokoúhlým) foťákem sporadicky a další věci typu Dynamic Island, tlačítko fotoaparátu pak už jsou asi jen o zvyku. Kdyby se mi ale nechtělo utrácet za drahý Pro model, pak se nebojím říci, že bych byl s iPhonem 16e naprosto spokojený, protože by mi v mém Apple světě umožnil takřka naplno využívat vše, na co jsem nyní zvyklý a co mám rád.