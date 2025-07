První dojmy ze Samsung novinek: Galaxy Z Fold7 nadchne, Galaxy Watch8 Classic jsou k smíchu 

Samsung měl na dnešní den naplánovanou svou druhou největší akci v roce. První je totiž tradičně lednové Galaxy Unpacked, kde společnost ukazuje nové modely řady Galaxy S. Teď došlo na ohebné smartphony a chytré hodinky. Něco opravdu nadchne, něco je spíš k smíchu.

Při pre-briefingu pro novináře jsme měli možnost se s novinkami seznámit pěkně tváří v tvář, a to díky sesterskému webu Samsungmagazine.eu. Na jednu stranu je nutné uznat, že si Samsung jde svou cestou, která je u ohebných telefonů skutečně sympatická. Na druhou stranu jen kroutíte hlavou, co je u chytrých hodinek schopen vymyslet za kočkopsa.

Galaxy Z Fold7

Hlavní hvězdou akce měl být, a také byl, Galaxy Z Fold7. Je to zařízení, za které zaplatíte více jak 50 tisíc Kč, je to ale zařízení, které kombinuje telefon a tablet, a to, aniž byste to poznali. Složený má totiž konečně rozumný poměr stran vnějšího displeje, takže to není žádná nudle. Ve složeném stavu je jen o něco málo tlustší jak iPhone 16 Pro Max, v tom rozloženém vám ale poskytne displej, který je srovnatelný s iPadem mini, tedy 8“ (iPad mini má 8,3“). Uchvátí vás ale hlavně ta tenkost v rozloženém stavu, která je pouhé 4,2 mm. Záhyb ve vnitřním displeji pak sice pořád je, je ale zase o něco méně patrný. Jestli to půjde tímto tempem dál, příští roku už tu nebude znatelný vůbec.

Fotogalerie Galaxy Z Fold7

Samsung ale také zásadně zredukoval váhu, která je jen 215g. S ohledem na fotoaparáty je tu ten nejlepší, co Samsung umí. Hlavní je 200MPx, a je to zároveň ten, který je přítomen i v Galaxy S25 Ultra. Doplněn je 12MPx ultraširokoúhlým a 10MPx 3x teleobjektivem. Vylepšily se i AI fotografické a editační funkce. Co se čipsetu týče, nemůže tu být nic lepšího, co je dosud v Android světě k dispozici. Jde o Snapdragon 8 Elite, který je také přítomen v Galaxy S25 Ultra. Vytýkat jde opravdu jen málo. Jde o skutečně prémiové zařízení, které má velký potenciál. Jen si musíte obhájit tu investici.

Fotogalerie #2 Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7 a Z Flip7 FE

Tady už se vylepšovalo o něco méně. To nejzásadnější se událo na vnějším displeji, který je nově přes celou polovinu zařízení, a to i pod fotoaparáty. Má tak 4,1 palce s minimálními 1,25mm rámečky. Vnitřní displej se natáhnul z 6,7 na 6,9 palců a má příjemnější poměr stran, aby připomínal klasický smartphone. Na šířku tak má 68,6 mm, takový Galaxy S25+ má 70,8 mm.

Fotogalerie #3 Galaxy Z Flip7

Čip je pro Samsung vlastní Exynos 2500, hlavní fotoaparát je 50MPx a je doprovozený 12MPx ultraširokoúhlým. Na takové zařízení je to docela fajn. I když se i tady zařízení ztenčovalo, je to jen o desetiny milimetru. Nevadí to ale, protože Flip je stejně pořád kompaktnější než jakýkoli neskládací smartphone.

Galaxy Z Flip7 vs. Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy z Flip7 FE je pak vlastně jen vylepšenou loňskou generací s čipem Exynos 2400. Je to prostě SE nebo „e“ verze iPhonu, pouze ve světě Samsungu. Sráží ho ale cena, která je 25 tisíc Kč. Plnotučný Flip7 stojí o 5 tisíc víc. Jsou to fajn zařízení, wow efekt tu ale jako u Foldu schází, zejména pokud jste měli už co dočinění s předchozími generacemi.

Fotogalerie #4 Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy Watch8, Watch8 Classic a Watch Ultra 2025

Základní hodinky se vyznačují elegantním a minimalistickým vzhledem, který si jde svou cestou. Jsou to velice sympatické hodinky, které sice mají masivnější pouzdro, jaké bylo u předchozí generace, to je ale o 11 % tenčí, což je možná lepší. Je to taková šedá myš v nabídce, která bude hodně přehlížená, což je do jisté míry škoda. Zbylé dva modely řady jsou totiž až příliš kontroverzní.

Galaxy Watch8

Loni Samsung okopíroval Apple Watch Ultra a představil Galaxy Watch Ultra, které se mnohým právě u Applu inspirovaly. Ostatně i tím, že v nich chtěl Samsung naroubovat kulatý ciferník to hranatějšího pouzdra. Ukradl i oranžovou barvu a tlačítko akce. Upgrade u Galaxy Watch Ultra 2025 je vlastně stejný, jaký dostaly Apple Watch Ultra 2024. Nejedná se o novou generaci, jen dostala navýšení interního úložiště z 32 na 64 GB a novou modrou barvu.

Galaxy Watch ultra 2025

Jejich designem se pak inspirovaly i Galaxy Watch8 Classic. A je to škoda nesmírná. Jsou opravdu masivní, ocelové, s malým displejem a horší výdrží, jak mají Ultry, přičemž ten jejich design je ještě divnější. Mají plastový kryt tlačítek, kde nechybí to Akce, mají plastový spodní dekl. Jejich jediným plusem je mechanická otočná luneta, která modely Classic charakterizuje. Jinak není moc co chválit, a to ani s ohledem na cenu. Základní 40mm Galaxy Watch8 v akční předprodeji startují na 7 tisících Kč, Classic model na 10 800 Kč, Watch Ultra 2025 na 15 tisících. Pokud nekoupíte teď, připlatíte si 2 500 Kč.

Galaxy Watch8 Classic

Samsung tu do celého tria nasadil i vlastní řešení uchycení řemenu. Opět se tak inspiroval Applem, který tuto strategii razí už od prvních Apple Watch. Obhajuje to tím, že se tak řemen snáze mění. A je to blbost. Nehtem musíte tlačítko opravdu silně stisknout, aby se řemen uvolnil. Stejně tak musíte udělat, když jej chcete nasadit. Tady jde jen o peníze, nic jiného.

