Reddit zaplavil falešný obsah! AI boti útočí

Šéf Redditu Steve Huffman přiznal, že platforma je v „závodech ve zbrojení“ proti AI botům, kteří zaplavují diskuze falešným obsahem. Ironií osudu je, že za tím stojí právě rozhodnutí Redditu prodávat přístup k příspěvkům uživatelů pro trénink umělé inteligence.

Reddit prodal příspěvky Googlu

Celý problém začal na jaře loňského roku, když Reddit podepsal kontrakt v hodnotě 60 milionů dolarů, který umožňuje Googlu využívat uživatelský obsah ke zlepšení svých AI modelů. Aby si Reddit tento obchod ochránil, začal blokovat přístup jiným firmám, a to nejen AI startupům, ale i běžným vyhledávačům. Google tak získal exkluzivní možnost indexovat obsah Redditu.

Výsledkem ale je, že se Reddit stal magnetem pro firmy, které chtějí, aby jejich produkty a značky figurovaly ve výsledcích chatbotů. Nejefektivnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je masivní spamování diskuzí.

Boti zahlcují diskuze reklamou

Huffman potvrdil Financial Times, že společnosti používají AI boty k zakládání falešných diskuzí a komentářů. Cílem je zaplavit Reddit obsahovou stopou, kterou si generativní modely převezmou. „Pokud chcete být vidět ve vyhledávačích, snažíte se být populární na Redditu. A pokud chcete být součástí velkých jazykových modelů, je to to samé,“ uvedl Huffman.

Manažeři několika reklamních agentur potvrdili, že opravdu publikují příspěvky na Redditu, aby se jejich značky objevovaly v odpovědích AI chatbotů.

Reddit teď hledá cesty, jak se proti této vlně bránit. Huffman říká, že úspěch spočívá v tom, že příspěvky budou „psány lidmi a hodnoceny lidmi“. Připouští ale, že je to nekonečný boj. Firma zvažuje i zavedení ověřování identity přes World ID, tedy skenování oka od společnosti OpenAI.

9to5Mac upozorňuje, že uživatelé Redditu byli už dříve rozhořčeni z toho, že jejich příspěvky slouží k tréninku AI. Objevující se spam je tak pro mnohé další důkaz, že Reddit si svůj problém způsobil sám.