Nejlepší zkratky týdne: Videa z Redditu, sledování InstaStories a pohyby miminka

Se závěrem týdne vám opět přinášíme přehled dalších užitečných zkratek pro iOS. Než se pustíte do jejich instalace a zkoušení, připomínáme, že je potřeba každou zkratku otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

Instagram Stories Viewer

Nemáte založený účet na Instagramu, ale i přesto byste si čas od času chtěli prohlédnout veřejné InstaStory některého z jiných uživatelů, celebrit, firem či influcencerů? Můžete k tomuto účelu využít zkratku s názvem Instagram Stories Viewer. Tento jednoduchý, ale užitečný nástroj vám umožní zhlédnout vybraná InstaStories, aniž byste kvůli tomu museli být přihlášeni k instagramovému účtu.

Zkratku Instagram Stories Viewer stáhnete zde.

Pohyby dítěte

Jednou z věcí, které nastávající maminky začnou od určité doby těhotenství sledovat, je četnost a intenzita pohybů dítěte. Těhotenství je často velmi nejistým obdobím, a řadě matek jistě pomůže, když budou mít o pohybech svého dítěte přehled. Pomoci jim s tím může zkratka s jednoduchým a všeříkajícím názvem Baby Movements, s jejíž pomocí lze vše sledovat a zaznamenávat do tabulky v Numbers.

Zkratku Baby Movements stáhnete zde.

Lost

Již několikrát jsme vás v našem pravidelném seriálu o zajímavých iOS zkratkách přesvědčili o tom, že zkratky nemusí být vždy jen utilitární, ale že mohou být také v mnoha případech zábavné, a v podstatě posloužit také jako zajímavá hra. Takovou zkratkou je Lost – zajímavý, zábavný, jednoduchý survival, který byste si rozhodně měli alespoň jednou vyzkoušet. Více vám k této hře prozrazovat nebudeme – vyzkoušejte ji sami na vlastní kůži.

Zkratku Lost stáhnete zde.

Reddit Video Downloader with Sound

Na diskuzní platformě Reddit jste jako doma, a často zde také sledujete různá zajímavá videa? S pomocí této zkratky si můžete videa, která vás nějakým způsobem na Redditu zaujala, stáhnout i se zvukem do vašeho zařízení. Zkratka Reddit Video Downloader with Sound spolupracuje s externím webem, stažená videa jsou ukládána do fotogalerie vašeho iOS zařízení.

Zkratku Reddit Video Downloader with Sound stáhnete zde.