Nejlepší zkratky týdne: Hra Mastermind, kvíz s vlajkami a sdílení kalendáře

Mastermind

Máte rádi hru Mastermind, ve které je vaším úkolem uhádnout konkrétní barvy a pořadí, ve kterém jsou seřazené? Právě tuto hru si velmi zajímavým způsobem můžete zahrát díky zkratce s názvem Mastermind. Zkratka nevyžaduje žádná zvláštní oprávnění ani přístup, hru můžete začít hrát ihned po instalaci a spuštění této zkratky.

Zkratku Mastermind stáhnete zde.

Shortcut to 2000s

Vzpomínáte rádi nostalgicky na počátek nového milénia? Pak by na vašem iPhonu neměla v žádném případě chybět zkratka s názvem Shortcut to 2000s. Jak její název napovídá, přenese vás tato zkratka do prvního desetiletí nového milénia, a to za pomoci nejrůznějších zvuků, které byly pro danou dobu typické.

Zkratku Shortcut to 2000s stáhnete zde.

Emoji Flag Quiz

Další ze zábavných zkratek, které vám představujeme v našem dnešním článku, nese název Emoji Flag Quiz. Jedná se jednoduchý, rychlý, ale zábavný kvíz, v jehož rámci můžete hádat, k jaké zemi patří vlajka, jejíž emoji se vám právě zobrazilo. Ve hře si můžete zvolit počet kol, který chcete při kvízu absolvovat.

Zkratku Emoji Flag Quiz stáhnete zde.

Share Availability

Máte kalendář doslova přeplněný nejrůznějšími schůzkami, udáíostmi a dalšími povinnostmi, a přitom byste svému okolí potřebovali rychle a jednoduše sdělit, kdy zrovna budete k dispozici? Pomůže vám s tím zkratka s názvem Share Availibility. Tato zkratka vyžaduje přístup k nativnímu Kalendáři na vašem iPhonu. Poté stačí jen zadat datum, u kterého chcete sdílet svou případnou zaneprázdněnost.

Zkratku Share Availability stáhnete zde.