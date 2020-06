Spoluzakladatel Redditu odstupuje. Chce být nahrazen Afroameričanem

Alexis Ohanian, spoluzakladatel sociální sítě Reddit, se rozhodl učinit velký krok, jenž souvisí se smrtí George Floyda. Před pár dny rezignoval na svůj post v představenstvu společnosti a dožaduje se, aby byl nahrazen člověkem tmavé barvy pleti. Smrt George Floyda pořádně zatřásla americkou populací, kdy se davy lidí začaly bouřit proti policejní brutalitě a rasismu.

I've resigned as a member of the reddit board, I have urged them to fill my seat with a black candidate, + I will use future gains on my Reddit stock to serve the black community, chiefly to curb racial hate, and I’m starting with a pledge of $1M to @kaepernick7’s @yourrightscamp

— Alexis Ohanian Sr. 🚀 (@alexisohanian) June 5, 2020