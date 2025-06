Tady vznikl název Apple? Ikonická farma spojená se Stevem Jobsem je na prodej

Farma All One Farm poblíž města McMinnville v Oregonu, známá svou historickou vazbou na spoluzakladatele Applu Steva Jobse, je na prodej. Nemovitost, kde Jobs v 70. letech trávil čas a která se podle svědectví jeho kolegy Steva Wozniaka stala inspirací pro název „Apple“, je nabízena za 5 milionů dolarů. Farma, rozkládající se na 387 akrech v pěti parcelách, má dům o velikosti 500 metrů čtverečních se čtyřmi ložnicemi a dvěma koupelnami. Součástí pozemku je také velká stodola s tanečním sálem, venkovní kuchyně a skleník. Inzerát na realitním serveru Redfin popisuje nemovitost jako „pohádkový statek“ s bohatou divokou zvěří a možností lovu. Fotografie můžete vidět pod tímto odstavcem.

Historie farmy sahá do počátku 70. let, kdy ji proměnil Robert Friedland, tehdejší student Reed College, v komunální sídlo. Friedland a Jobs byli tehdy blízcí přátelé a Jobs na farmě trávil víkendy. Farma je známá nejen jako možné místo zrodu jména Apple, ale také jako místo narození Jobsovy dcery Lisy Brennan-Jobs. Její matka Chrisann Brennan se na farmu přestěhovala a Lisa zde přišla na svět v roce 1978. Ve svých pamětech Small Fry Lisa zmiňuje, že byla „pojmenována na poli“. I když v inzerátu nejsou tyto historické detaily zmíněny, nepochybně přispívají k jedinečnosti a leckterého fanouška Applu by mohly oslovit.