Na iPhony brzy dorazí hra inspirovaná Farmou zvířat George Orwella

Četli jste někdy legendární knihu Farma zvířat či 1984 z pera britského spisovatele George Orwella? Pokud odpovídáte záporně a zároveň se vám nechce ihned běžet do knihkupectví či knihovny pro jeden z výtisků, máme pro vás dobrou zprávu. Nezávislí vývojáři ze studia The Dairymen and Nerial totiž přispěchali s vlastní adaptací Farmy zvířat, která má sloužit, podobně jako kniha, jako alegorická novela a nabídnout netradiční vizuální i emocionální zážitek. Během děje totiž budete muset učinit několik závažných rozhodnutí a bude na vás, jak se k nim nakonec postavíte. Právě z vašich voleb se totiž bude dotvářet další příběh a odvíjet se od toho, k jaké straně jste se přiklonili a v jakém duchu se vaše volba nesla.

Nejpozoruhodnějším faktem je nicméně nejspíše to, že celý příběh bude poklidným hlasem vyprávět Abubakar Salim, kterého můžete znát jako Baykea z Assassin’s Creed: Origins. Vizuální stránka se pak bude nápadně podobat animaci ze 30. letech minulého století a nabídne poměrně originální vzezření, které se vymyká dnešní době. A jak to tak vypadá, vývojáři se nechtějí pokusit jen o laciný způsob jak parazitovat na tak zavedené značce. Nabídnou totiž jakýsi vlastní pohled na celé dílo, pojmou ho z vlastní perspektivy a pokusí se zachytit nejdůležitější myšlenky a body díla. Animal Farm navíc na iOS, Android a Steam zamíří již na podzim, tudíž nebudeme muset čekat dlouho a jak se tvůrci sami vyjádřili, vývoj je téměř u konce, tudíž nezbývá než doufat, že studio dostojí svým slibům a přinese nám povedenou adaptaci na toto legendární dílo.