Legendární proslov Steva Jobse ze Stanfordu slaví 20 let! Pusťte si jej ve vysoké kvalitě

Je to neuvěřitelné, ale před 20 lety pronesl Steve Jobs jeden z nejikoničtějších projevů v moderních dějinách technologií – a vlastně i života jako takového. Psal se 12. červen 2005, když zakladatel Applu stanul před absolventy Stanfordu a během několika minut jim předal dávku motivace, která dodnes rezonuje napříč generacemi. A právě dnes, kdy si připomínáme kulaté výročí tohoto momentu, přichází krásné gesto. Video s projevem je nově k dispozici ve vyšší kvalitě.

Na výročí upozornil přímo současný šéf Applu Tim Cook. „Je těžké uvěřit, že už je to 20 let od chvíle, kdy Steve absolventům Stanfordu poradil, aby zůstali hladoví a blázniví. Jeho slova mají váhu i dnes a věřím, že budou inspirací i pro letošní absolventy,“ napsal na sociálních sítích.

A má pravdu. Jobs tehdy nestál na pódiu jako klasický CEO. Mluvil z hloubi duše, otevřeně, s pokorou a upřímností, která byla stejně nečekaná jako silná. Jeho slavné věty „Stay hungry, stay foolish“ nebo „Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life“ zná snad každý fanoušek Applu. Ale ten projev byl mnohem víc než jen sbírkou citátů – byl osobní zpovědí, pohledem do zákulisí rozhodnutí, která změnila svět.

Jobs se v řeči vrátil ke klíčovým momentům svého života. Od odchodu z univerzity přes boj s rakovinou až po vznik Macintoshe, který by prý bez jednoho kurzu kaligrafie nikdy nevypadal tak, jak ho známe. A právě tahle upřímnost z něj udělala něco výjimečného. Byl to projev, který se vás dotkne, ať už stojíte na startu kariéry, nebo už nějakou dobu běžíte.

Steve Jobs Archive, který na odkaz zakladatele Applu dohlíží, teď zveřejnil přepracovanou verzi projevu s vyšším rozlišením a celkově lepší kvalitou videa. Kromě toho přidal i zajímavé pozadí k samotnému projevu – například Jobsovy e-maily, ve kterých si během příprav poznamenával nápady a myšlenky, které pak ve Stanfordu zazněly.

Novou verzi videa si můžete přehrát přímo na YouTube nebo na webu Steve Jobs Archive. A pokud jste si někdy říkali, že se k tomuto proslovu chcete vrátit, teď je ideální příležitost. Stojí totiž za to si připomenout, že ani největší géniové světa nezačínali s jasným plánem – ale s odvahou, intuicí a ochotou dělat věci po svém.