HDMI 2.2 oficiálně představeno: Technické specifikace a vše, co o něm potřebujete vědět

HDMI Forum oficiálně představilo specifikaci HDMI 2.2 – novou generaci rozhraní, která opět posouvá hranice možného. S výrazně navýšenou přenosovou rychlostí, podporou extrémních rozlišení až do 16K a novým typem kabelu Ultra96 míří HDMI 2.2 potěší nejen běžné uživatele, ale především technologické nadšence a profesionály. Co přesně HDMI 2.2 přináší a proč by vás to mělo zajímat?

Výrazný skok v rozlišení a frekvenci

HDMI 2.2 podporuje video až do rozlišení 16K při 60 Hz, respektive 12K při 120 Hz. Pro nekomprimované video s plným barevným vzorkováním 4:4:4 a 10bitovou či 12bitovou barevnou hloubkou zvládne 4K až při 240 Hz nebo 8K při 60 Hz. To vše díky maximální přenosové kapacitě 96 Gb/s a nové generaci přenosového protokolu FRL (Fixed Rate Link), která zajišťuje vyšší spolehlivost i při extrémně náročných přenosech dat.

Nové kabely: Ultra96

Společně se specifikací HDMI 2.2 přichází také nový typ kabelu označovaný jako Ultra96. Ten je navržen tak, aby zvládl přenosovou kapacitu až 96 Gb/s, což je dvojnásobek oproti současným „Ultra High Speed“ HDMI kabelům (48 Gb/s). Označení Ultra96 není jen marketingová fráze – výrobci jej mohou použít pouze v případě, že jejich zařízení nebo kabel splňuje podmínky nové specifikace HDMI 2.2 a podporuje přenos 64, 80 nebo 96 Gb/s.

Nová technologie pro lepší synchronizaci

HDMI 2.2 přináší i další technologické novinky, například Latency Indication Protocol (LIP). Tato funkce umožňuje zařízení v řetězci (například herní konzoli, soundbar a televizi) lépe synchronizovat obraz a zvuk, a to i při více přeskocích signálu mezi zařízeními. Výsledkem by měl být plynulejší zážitek bez zpoždění zvuku či obrazu.

Co to znamená pro běžné uživatele?

I když dnes většina obsahu končí u 4K nebo maximálně 8K rozlišení, HDMI 2.2 cílí především na budoucnost. Výrobci tím získávají standard, který jim umožní držet krok s rostoucími požadavky na kvalitu obrazu a frekvenci snímků. Pro běžného uživatele to znamená jediné: pokud si v příštích letech pořídíte televizor, projektor nebo herní konzoli nové generace, budete s HDMI 2.2 připraveni i na ty nejvyšší nároky.

Kdy se HDMI 2.2 dostane na trh?

Podle informací HDMI Fora se první zařízení a kabely s certifikací Ultra96 objeví na trhu ještě v průběhu tohoto roku. Pokud tedy plánujete investici do špičkového audiovizuálního vybavení, rozhodně se vyplatí počkat a sledovat podporu HDMI 2.2.

Specifikace protokolu HDMI 2.2 v plném znění naleznete zde.