Recenze Philips Hue HDMI Sync Box: Dejte sledování TV, hraní či poslechu hudby další rozměr

V dnešní recenzi se podíváme na poměrně netradiční produkt, který si však zaslouží pro svou funkčnost pořádnou dávku pozornosti. Konkrétně se zaměříme na Philips Hue HDMI Sync Box, který vašemu sledování televize, konzolovému hraní či poslechu hudby zcela nový rozměr, který si zaručeně zamilujete.

Seznámení s produktem

Přestože naprostou většinu svých recenzí začínám technickými specifikacemi, v případě Philips Hue HDMI Sync Box udělám výjimku. Jedná se totiž o produkt, u kterého jsou vám technické specifikace víceméně ukradené, jelikož je prakticky k ničemu nepotřebujete. Mnohem lepší tak bude, když následující odstavec pojmeme jako seznámení se s produktem se špetkou technických specifikací. Pojďme tedy do toho.

Philips Hue HDMI Sync Box je – jak už název napovídá – synchronizační krabička pro světla z řady Philips Hue. Jedná se velmi zjednodušeně řečeno o jakýsi set-top box, skrze který velmi jednoduše propojíte vaší televizi s příslušenstvím jako například Apple TV, herními konzolemi či podobnými hračkami. Tato propojení se provádí přes HDMI kabely, jejichž datový tok je v Sync Boxu analyzován a následně promítán do osvětlení ve vaší domácnosti, které de facto reaguje na obraz v televizi. Díky tomu se tak sledování televize stane ještě zajímavější kratochvílí než je tomu nyní.

Box se chlubí velmi přívětivými rozměry 18 cm x 10 cm x 2,5 cm a designem připomínajícím Apple TV. Díky tomu si tak můžete být jistí, že pod vaším televizorem bude působit vcelku nenápadně, což osobně velmi oceňuji. Co se pak týče výše zmíněných portů, na zadní straně zařízení naleznete kromě jednoho portu výstupního určeného pro kabel do televize hned čtyři HDMI porty vstupní právě pro konzole, Apple TV a podobná zařízení. Samozřejmostí je pak zdířka pro zdroj. Fajn je, že ten dodává Philips v balení, takže vás ušetří dalších investic.

Jako naprostá většina produktů z řady Hue, i HDMI Sync Box potřebuje ke své funkčnosti bridge, nebo chcete-li most, z dílny Philipsu, skrze který komunikuje s ostatními Hue produkty. Komunikace mezi HDMI Sync Boxem a bridgem pak probíhá po WiFi síti – v mém případě to bylo konkrétně po 2,4 GHz. K ovládání Boxu je pak potřeba stáhnout z App Store aplikaci Hue Sync, která dám otevře dveře ke všem možnostem tohoto zařízení. Nutno podotknout, že bez jejího stažení se neobejdete. Krabička totiž nepodporuje HomeKit a tudíž můžete na jakékoliv ovládání skrze Domácnost zapomenout.

Instalace a propojení

Instalace Philips Hue HDMI Sync Boxu je naprosto jednoduchá. Stačí jej totiž jen vybalit z krabice, připojit k elektrické síti, spustit aplikaci Hue a Sync Box jednoduše napárovat s Bridgem a světly, která jsou na něj navázaná. Jakmile tak učiníte, aplikace Hue vás vyzve ke stažení aplikace Hue Sync, ve které nastavování Sync Boxu dokončíte. To je vesměs velmi jednoduché, jelikož si de facto jen pojmenujete jednotlivé HDMI porty, do kterých v tuto chvíli již můžete bez obav připojit jednotlivé produkty, otestujete synchronizaci Boxu se světly, která v aplikaci jednoduchými tahy prstu přemístíte v ilustračním pokoji zhruba tam, kde se nachází v reálu (pro zlepšení přesnosti) a máte hotovo.

Osobní zkušenost

Sync Box jsem testoval konkrétně s dvojicí světel Hue light bar, kterou jsem měl umístěnou za televizí směrem ke zdi, kterou velmi pěkně osvětlovala. Světla propojená se Sync Boxem se rozsvítí vždy, když je zařízení aktivní a jde přes něj do televize nějaký obsah – tedy třeba i v případě, kdy na konzoli či Apple TV vybíráte v menu obsah. Intenzitu si však můžete samozřejmě upravit v aplikaci Hue Sync přesně dle vašeho gusta, což je rozhodně fajn. Jen je dle mého názoru trochu škoda, že jakmile jsou světla ovládána přes Sync Box, nelze je jakkoliv regulovat přes Domácnost.

Sync Box nabízí celkem tři režimy synchronizace světel s obsahem na televizi – konkrétně videorežim, hudební režim a herní režim, přičemž ty si ještě můžete různě dolaďovat pomocí switchů pro intenzitu záření, popřípadě přepínačů rychlosti změny barev. Tyto režimy je určitě dobré využívat, jelikož logicky fungují s danou pro sebe určenou věcí – tedy hudbou, videem či hrou – daleko lépe než když byste například hudbu poslouchali přes herní režim. Dokonce se mi stávalo, že světla při nastavení špatného režimu zkrátka nefungovaly nebo fungovaly velmi málo.

K Sync Boxu jsem pro účely testování připojil Apple TV 4K a Xbox One S – tedy dvě věci, které používám téměř na denní bázi. Propojení těchto zařízení jako takové funguje s televizí naprosto bez problému, avšak s přepínáním mezi zařízeními je trošku kříž. Má Smart TV od LG z roku 2018 si totiž se Sync Boxem zřejmě tak úplně nerozumí a přestože zobrazuje ve zdrojích obrazu jak Xbox, tak Apple TV, přes klasický televizní ovladač bohužel nejsem schopen tyto zdroje pouštět. To jsem zvládl jen přes aplikaci Hue Sync a přes tlačítko na Boxu. Nejedná se tedy o úplně komfortní věc, na druhou stranu se však tak nějak počítá s tím, že k ovládání Sync Boxu budete smartphone stejně používat a tudíž pro vás nebude problém ani využít jej k přepínání.

Co se synchronizace světel s obsahem na televizi jedná, zde nemám Sync Boxu co vytknout. Synchronizace totiž probíhá na jedničku s hvězdičkou a myslím, že každého milovníka technologií prostě nadchne. Sledování filmů či poslechu hudby dodá světlo, které přímo koresponduje s obrazem na televizi, zcela nový rozměr a v případě her se tu bavíme o rozměrech ještě podstatně větších a lepších. Světlo reagující na hru vás totiž do jejího děje naprosto neuvěřitelně vtáhne a vy si na tuto vychytávku natolik navyknete, že už pak nebudete chtít hrát jinak. Sync Box jsem testoval s celou řadou her a musím říci, že jsem mnohdy skutečně žasl. Dech mi vyrazilo například to, když jsem vjel v Watch_Dogs 2 na krátkou chvíli do tunelu a celá místnost doposud rozzářená jasnými světly na chvíli ztmavla, aby se mohla po vyjetí znovu rozzářit. Paf jsem byl ale třeba i z toho, jak perfektně si Sync Box poradil s rychle se střídajícími barvami ve hře Hot Lava z Apple Arcade, na která reagoval skutečně bravurně. Oprostíme-li se chvíli od her, vypíchnout musím skvělou funkčnost Sync Boxu při poslechu hudby, kdy vám světla dokonale podtrhnou každý tón rychlým probliknutím či změnou barvy. Třeba takový Real Newz od Kontrafaktu zněl se světly synchronizovanými skrze Sync Box opět jinak a opět skvěle.

Resumé

Multimediální prožitek dostane na novou úroveň.

Philips Hue HDMI Sync Box se hodnotí svým způsobem jednoduše. Jedná se totiž dle mého názoru o produkt, který zkrátka chtě nechtě dostane vaše multimediální prožitky na zcela novou úroveň. Jasně, pár nepříjemností se u něj najde -což jste si mohli v předešlých řádcích velmi dobře všimnout -, ty mu však vzhledem k jeho skvělé funkčnosti mile rádi odpustíte. Pokud máte tedy svoji domácnost vybavenou řešením Hue a chcete si sledování filmů, hraní her či poslech hudby zpříjemnit světlem synchronizovaným s konzumovaným obsahem, rozhodně do této hračky jděte. Rozhodně svého rozhodnutí a peněz nebudete litovat.