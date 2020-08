Recenze redukce AlzaPower FlexCore USB-C 3.2 to HDMI 4K 60Hz

V dnešní recenzi se podíváme na užitečnou vychytávku, která vám umožní propojit vaše Macy s externími monitory či televizemi. Řeč je konkrétně o redukci FlexCore USB-C 3.2 to HDMI 4K 60Hz z řady AlzaPower. Ta se těší alespoň dle jejich recenzí velmi slušné oblibě, která přiměla k jejímu testu i nás. Jaká tedy redukce je?

Technické specifikace

Jak už název napovídá, jedná se o redukci USB-C 3.2/HDMI, přičemž první konektor je typu male, druhý pak logicky female. Co se týče podpory formátů, přes redukci můžete posílat obraz a zvuk až ve 4K Ultra HD (tedy 3840 x 2160) při 60 Hz, což je v dnešní době skoro až nadstandardní rozlišení – tedy minimálně v rámci počítačových monitorů. Pokud by vás pak zajímala přenosová rychlost audia a videa, ta je 10,2 Gb/s.

Tělo redukce je vyrobeno z TPE, díky čemuž je příjemně poddajné, ale zároveň odolné. Její koncovky jsou pak dle očekávání kovové – konkrétně hliníkové. Vraťme se ale ještě chvíli k odolnosti TPE těla. U toho totiž výrobce udává, že by mělo vydržet až 1000 ohybů v úhlu až 45 stupňů, což není vůbec špatný výsledek. Špatně na tom nicméně s odolností není ani USB-C, které by mělo vydržet až 10 tisíc zapojení. Kdyby vás pak zajímala délka, ta je 13,7 centimetrů. Jedná se tedy o jednu z menších redukcí, s čímž je potřeba při jejím nákupu počítat. Cena redukce je 499 korun.

Design a zpracování

Hodnocení produktu z hlediska designu je svým způsobem ošemetné, jelikož se jedná o hodnocení ryze subjektivní. Následující řádky je proto tak i třeba vnímat. Za sebe mohu říci, že jsem s designovou stránkou redukce spokojený, jelikož působí minimalisticky a to jak díky svému tvaru, tak i barevnému provedení. Kdybych pak měl hodnotit stránku zpracování, při známkování jako ve škole bych dal 1-. Obecně se dá říci, že je redukce vyrobena na opravdu vysoké úrovni, díky čemuž vám na ní nebude nic úplně vadit. Osobně se mi však příliš nelíbí zpracování HDMI zdířky, která je jakoby dvojitě obalena kovem, přičemž vnitřní obal do toho vnějšího ve všech záhybech úplně dokonale nezapadá, což je škoda. Jasně, nejedná se o nic, co by se jakkoliv podepsalo na funkčnosti produktu, avšak oko puntičkáře si této drobnosti všimne a zaslzí.

Testování

Redukci jsem testoval konkrétně se 16” MacBookem Pro, ke kterému jsem přes ní připojil několik monitorů a televizí – samozřejmě postupně. Výsledek testování vás asi vzhledem k povaze produktu nepřekvapí. Jelikož totiž redukce funguje přesně tak, jak u ní výrobce slibuje, nelze jí hodnotit jinak než pozitivně. Ať už se jedná o promítání obrazu s nižším rozlišením či naopak “šťavení” redukce při 4K Ultra HD, s problémy se u FlexCore nesetkáte. Obávat se nemusíte ani žádných záseků obrazu či potíží s přenosem zvuku. Vše totiž běží na připojených displejích přesně jako na displeji původním, což je rozhodně pozitivní. Bát se ale nemusíte ani jakéhokoliv zahřívání redukce či čehokoliv podobného, co by její využitelnost jakkoliv znepříjemnilo.

Resumé

AlzaPower FlexCore USB-C 3.2 to HDMI 4K 60Hz nelze hodnotit jinak než kladně. Funguje totiž přesně tak, jak od ní člověk očekává, což je ve výsledku jediné podstatné a naprosto stěžejní. Do karet navíc hraje redukci i její přívětivá cena, díky čemuž se stane propojení Maců s externími displeji skutečně dostupné. Pokud tedy sháníte kvalitní a spolehlivou redukci, skrze kterou budete schopni propojit svá USB-C zařízení s externími displeji disponujícímí HDMI, nelze vám AlzaPower FlexCore USB-C 3.2 to HDMI 4K 60Hz nedoporučit.