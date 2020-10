VGA, DVI, HDMI a DisplayPort: Vše, co jste chtěli vědět

Postupem času se naprosto všechny technologie neustále vyvíjí – to asi není třeba připomínat. Už před nějakou dobou jsme si pro vás na našem magazínu připravili shrnující článek o USB a Thunderbolt konektorech. V rámci tohoto článku se společně podíváme na to, jak šel postupně čas ve světě zobrazování, tedy co se týče konektivity, technologií a dalších. Zmíníme se o starém, ale stále hojně využívaném VGA, ze soudku novějších konektorů se podíváme také na DisplayPort. Vrhněme se tedy společně rovnou na věc.

VGA – analogový signál a jeho omezení

Pokud jste v minulosti potřebovali propojit s počítačem nějaký monitor, tak jste k tomu s největší pravděpodobností využili právě VGA (Video Graphic Array). Postupem času se samozřejmě i konektor VGA, který byl představen v roce 1978 vyvíjel, při své první verzi však zvládl přenést maximální rozlišení 640×480 pixelů při 16 barvách. To už samozřejmě v dnešní době neplatí a s VGA jsme schopni přenášet bez problémů dnes klasická a několikanásobně větší rozlišení – nejvíce konkrétně rozlišení QXGA o rozlišení 2048×1536 pixelů při 85Hz. Každopádně tak jako tak už na novějších zařízeních konektor VGA jednoduše nenajdete. Obraz je u VGA přenášet analogově, zároveň mu nechybí „upevňovací mechanismy“, kdy můžete přímo do monitoru připevnit dva „šroubky“, čímž je zaručeno, že konektor nevypadne. Kromě toho, že je konektor jednoduše zastaralý, tak by se na novějších přenosných zařízeních nemohl objevit také kvůli své tloušťce.

DVI – digitální signál a předchůdce HDMI

Konektor DVI (Digital Visual Interface) byl představen přes 21 lety, tedy v roce 1999. Tento konektor se konkrétně oproti 15 pinům u VGA chlubí až 29 piny, samotný konektor je tedy o něco širší a stále velmi objemný. Pojem až 29 pinů jsme uvedli schválně kvůli tomu, že DVI dokáže přenášet video ve třech různých režimech. Prvním je DVI-I, který kombinuje digitální a analogový přenos v rámci jednoho konektoru, druhým je DVI-D který podporuje pouze digitální přenos a třetím je DVI-A, který podporuje jen analogový přenos. Díky těmto režimům tedy není problém využít redukce z VGA na DVI. První dva zmíněné režimy bylo možné využít v single-link či dual-link variantách, první zmíněná zvládne přenášet video o rozlišení až 1920×1200 pixelů při 60 Hz, druhá zmíněná varianta poté zvládne přenos videa až v rozlišení 2560×1600 pixelů při 60 Hz. Stejně jako u VGA, tak i u DVI platí, že čím delší je kabel, tím horší obraz ve finále bude. Pro využití DVI na delších vzdálenost je nutné využití zesilovače signálu.

HDMI – všestranné a užitečné

Tento konektor v dnešní době najdete prakticky úplně všude – kromě samotných (přenosných) počítačů jej můžete nalézt na televizích, projektorech a dokonce na některých tabletech. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) disponuje celkově 19 piny, samotný konektor je velmi jednoduchý pro připojení a hned na první pohled víte, jakou stranou jej zapojit. Konektor HDMI se samozřejmě za dobu své existence taktéž dále vyvíjel, každopádně jeho tvar zůstal i nadále stejný. První verze s označením 1.0 byla představena v roce 2002 a dokázala přenést video v rozlišení 1920×1080 pixelů při 60 Hz, postupně jsme se v roce 2017 propracovali až k verzi 2.1m která zvládne přenést video až o rozlišení 7680×4320 pixelů při 30 Hz. Kromě klasického „velkého“ HDMI konektoru je k dispozici také menší miniHDMI a microHDMI. Novější verze tohoto konektoru poté podporují také HDR, eARC, VRR, ALLM a mnoho dalších technologií, viz galerie níže. Konektor HDMI momentálně patří mezi nejrozšířenější video konektory.

DisplayPort – výkonný a pro počítače

Tento konektor není prozatím tak rozšířený jako HDMI, každopádně si postupně razí svou cestu vpřed. Představení DisplayPortu jsme se dočkali v roce 2006 a svým způsobem je tento konektor v mnohém podobný právě v HDMI. I díky tomu je možné využít redukce z DisplayPort na HDMI či DVI. DisplayPort jako takové je každopádně určený pro jinou „cílovku“, než HDMI. Zatímco právě HDMI je určeno pro veškerá zobrazovací zařízení, tak DisplayPort je určen pouze pro počítače. Hlavní výhodou DisplayPortu je, že pomocí něj můžete „řetězově“ propojit hned několik monitorů. Není tedy nutné každý monitor propojit přímo s počítačem, ale stačí zapojit do počítače jeden DisplayPort, ten připojit k prvnímu monitoru, ten potom přímo k druhému, ten k třetímu, a tak dále. První verze DisplayPortu s označením 1.0 podporovala přenos videa o rozlišení až 3840×2160 pixelů při 30 Hz, současná verze 2.0 poté zvládá přenos videa až o rozlišení 15360×8640 pixelů při 60 Hz. S vlastní „variací“ tohoto konektoru přišel i samotný Apple, který klasický DisplayPort zmenšit na Mini DisplayPort, a ten poté bylo možné zaměnit s Thunderbolt 2 konektorem.

Konektory v Apple zařízeních

Jablečná společnost v současné době považuje za „aktuální“ již několik let stará zařízení, která disponují všemožnými konektory. Například iPhony a starší iPady disponují konektorem Lightning, který je taktéž schopen přenášet video, avšak pouze s použitím speciální redukce. V tomto případě se často vyplatí obraz přenášet spíše bezdrátově pomocí AirPlay. iPad Pro a iPad Air mají v současné době konektor USB-C, který je taktéž možné využít přímo k přenosu videa, a to prostřednictvím DisplayPortu, s použitím redukce pak i prostřednictvím HDMI. Co se týče jablečných počítačů, tak ty nabízí Thunderbolt 3 konektory, skrze které lze taktéž přenášet obraz s pomocí DisplayPortu, některé starší počítače, například Mac mini či MacBooky 2015 a starší, nabízí ještě HDMI, stejně jako současná Apple TV 4. generace.