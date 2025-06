Tyto robotické vysavače lze ovládat přes Domácnost na iPhone! Máte některý z nich?

S příchodem iOS 18.4 dostala aplikace Domácnost velký upgrade – nově je totiž možné přidat do HomeKitu i robotické vysavače. Díky standardu Matter se integrace stává realitou a uživatelé tak mohou ovládat vysavače přímo přes HomeKit a Siri ze svého iPhone.

Co umí robotický vysavač v HomeKitu

Po přidání kompatibilního vysavače se zobrazí v aplikaci Domácnost vedle všech ostatních zařízení. Můžete jej zapojit do automatizací a scén, naplánovat úklid konkrétních místností v určitou dobu nebo spustit úklid hlasem přes Siri – například příkazem „Siri, clean up the hall.“ nebo „Siri, mop the hallway“ a vysavač vysaje v předsíni nebo vytře chodbu.

Pokud tedy vysavač podporuje jak vysávání, tak mopování, můžete v HomeKitu jednoduše zvolit požadovaný režim. Aplikace také ukazuje aktuální stav, například zda je přístroj v provozu nebo se nabíjí.

Pro pokročilé funkce, jako je správa map, nastavení vyhýbání se objektům nebo vlastní trasy, bude i nadále nutné používat originální aplikaci výrobce. Pro každodenní úklid ale HomeKit bohatě postačí.

Seznam podporovaných modelů

Podpora se rychle rozšiřuje a dnes je víc modelů, než byste čekali. Díky Matter je přechod na HomeKit snazší pro více značek:

Ecovacs už začal vydávat aktualizace pro tyto modely:

Deebot X2

Deebot X2 Combo

Deebot T50 Omni

Deebot T50 Max

Deebot X8 Pro Omni

Deebot X9 Pro Omni

Deebot X8

Deebot X2 Omni

Roborock přidal podporu HomeKitu pro tyto vysavače:

S8 MaxV Ultra

Saros Z70

Saros 10

Saros 10R

Qrevo Curv

Qrevo Edge

Qrevo Master

Další modely, jako S8 Max Ultra a Qrevo Slim, by měly podporu získat brzy.

SwitchBot již umožňuje ovládání modelu S10 a cenově dostupného K10+ přes HomeKit. iRobot spustil aktualizaci pro Roomba Combo 10 Max s Auto Wash Dockem. Eufy E28 Omni už podporuje HomeKit a DREAME plánuje Matter update pro X50 Ultra a X40 Ultra – konkrétně v červenci.

Podpora robotických vysavačů je skvělým posunem pro ekosystém HomeKit. Máte už doma kompatibilní model nebo teprve vybíráte?