Recenze robotického vysavače 360 Robot Vacuum S7: Čistá podlaha díky LiDARu

Nebaví vás doma vysávat a vytírat? Nevadí. Díky vymoženostem dnešní doby můžete tyto nepříliš zábavné činnosti svěřit elektronice, konkrétně pak robotickým vysavačům. A právě jeden takový kousek schopný jak vysát, tak vytřít, nám dorazil nedávno do redakce na testy. Jedná se konkrétně o model Vacuum S7 z dílny 360 Robot, kterého jsem v předešlých několika týdnech pilně ke spokojenosti mé přítelkyně testoval a nyní vám v následujících řádcích naservíruji jeho hodnocení. Jaký tedy tento robotický pomocník do domácnosti je?

Technické specifikace

Ještě než se na vysavač podíváme podrobněji, seznámím vás s jeho technickými specifikacemi, které jsou opravdu zajímavé. Zřejmě nezajímavější vychytávkou tohoto robota je systém skenování okolí. K tomu využívá 3D skenner LiDAR, který můžete znát i z iPhonů 12 Pro. Ten kombinuje s algoritmy a senzory SLAM, díky čemuž je jednak schopen velmi přesně a rychle zmapovat prostor, ve kterém se pohybuje, a jednak se v něm dokáže pohybovat bez spousty zbytečných nárazů do nábytku a jiných překážek. Ne, nárazy u vysavače zcela eliminovány nejsou, ale je jich mnohem méně, než kolik jich zaznamenáte u jiných vysavačů bez LiDARu.

Senzory u vysavače jsou obecně velmi zajímavé. Kromě skvělého mapování prostoru zajišťují třeba i schopnost rozpoznat průchozí předměty typu záclony či závěsy, kterými může projet a uklidit pod nimi. Díky tomu se tak robot dostane téměř všude. Jiné senzory zase zajišťují to, že v případě úklidu v patře rozpozná, že je na kraji schodů a nespadne z nich, což je taktéž velmi užitečná vychytávka.

Stejně jako naprostá většina modernějších vysavačů, disponuje i tento model jedním “sběrným” kartáčem, který smetá nečistoty pod něj, a pak jedním hlavním kartáčem umístěným přes jeho průměr, který sbírá veškeré nečistoty. Super je, že je v tomto případě hlavní kartáč samonastavovací, což jinými slovy znamená, že se přizpůsobí podlaze, kterou vysává tak, aby jí byl schopen vyčistit co možná nejlépe. Například koberce je schopen vysávat až 2000 Pa a poskytne jim tak hloubkové vysátí. To vše přitom automaticky, chcete-li. Maximální hlasitost vysavače je pak 57 dB.

Co se týče rozměrů, vysavač je klasicky kruhového typu s průměrem 35 cm, výškou 10 cm a hmotností 3,68 kg. O napájení se stará 3200 mAh akumulátor, díky kterému je 360 Robot schopný vysávat i 100 minut, avšak samozřejmě v závislosti na zvolené intenzitě vysávání. Dostat se tedy můžete i na výrazně kratší čas. O filtraci nasávaného vzduchu se stará HEPA filtr, nečistoty jsou pak shromažďovány do plastové nádobky na vysypání. Jakmile chcete místo vysávání vytírat, k vysavači jen připnete speciální nástavec s hadrem naplnitelný vodou s čistícím roztokem. Vše je tedy velmi jednoduché. Nabíjení je stejně jako u naprosté většiny robotických vysavačů řešeno pomocí nabíjecí stanice, ke které se vysavač připojí přes piny na své zadní straně.

Cena vysavače 360 Robot Vacuum S7 je standardně 9 490 Kč.

Zpracování a design

Z hlediska designu nevybočuje vysavač ze standardu svých kolegů. To jinými slovy znamená, že pokud se vám kruhové vysavače s minimem ovládacích prvků líbí, zde budete jistě spokojeni. Za sebe musím pochválit i to, že je vysavač v bílé. Když jsem totiž testoval konkurenční černé modely, byl na nich poměrně dost vidět prach, což tady nehrozí. Překvapení se nedočkáte ani v případě zpracování. To je velmi dobré, ale neřekl bych, že by jakkoliv převyšovalo konkurenci. Na druhou stranu za ní ale ani nepokulhává, což je jistě fajn. Zkrátka a dobře, jde o poctivý kousek elektroniky, který se nemá za co stydět.

Testování

Abyste vysavač využili na maximum, je potřeba stáhnout z App Store či Google Play aplikaci 360Robot – 360 Smart Robot. Právě ta je však bohužel zároveň největší slabinou celého produktu a tak z něj celkový dojem poměrně dost kazí. Vcelku ráda totiž padá, v mnoha částech je zvláštně přeložena do kombinace češtiny, angličtiny a zřejmě čínštiny, některé úkony v ní trvají extrémně dlouho a jedna se mi pak nepodařilo dokončit vůbec – konkrétně úplné odpárování vysavače od aplikace kvůli nutnosti jej vrátit po testu. Prostor pro zlepšení je zde tedy obrovský, ale jelikož se jedná o softwarovou záležitost, naštěstí by to neměl být problém. Ostatně, svědčí o tom i intenzita updatů, které tvůrci vysavače vydávají.

Úplně hladce v mém případě neproběhlo ani spárování vysavače s aplikací. Komunikace mezi telefonem a vysavačem probíhá přes WiFi s tím, že ta je vyžadována ve 2,4GHz. To ale může být u modernějších routerů problém, protože ty poskytují převážně kombinace 2,4GHz a 5 GHz v závislosti na síle signálu zařízení. Abyste tedy byli schopni vysavač s telefonem spárovat, je potřeba router nastavit tak, abyste se mohli ručně telefonem připojit na 2,4GHz a takto nastavený router je pak nutné i ponechat. Jakmile jsem totiž svůj TP-Link vrátil z rozdělených kanálů (tedy samostatného 2,4GHz a samostatného 5GHz) na chytrý režim ve formě kombinace 2,4GHz a 5GHz, vysavač přestal komunikovat. Abych byl upřímný, dost mě to překvapilo, jelikož prakticky všechna jiná smart zařízení vyžadující pro spárování 2,4GHz mi po návratu na chytrý režim WiFi fungovala bez problému. S touto komplikací je tedy třeba počítat a nastavení routeru jí přizpůsobit, protože jinak si smart funkce vysavače v čele s jeho ovladatelností přes mobilní data mimo domov neužijete.

Jakmile se mi vysavač podařil spárovat, nechal jsem jej vysát celý byt vyjma koupelny a chodby, což jinými slovy znamenalo zhruba 55 m² laminátové podlahy. Velmi mile mě překvapilo, že si robot s prostorem poradil zhruba za 40 minut s tím, že uklizeno bylo opravdu pečlivě, ale i to, že za tuto krátkou dobu dokázal zmapovat prostor velmi přesně a bez větších nárazů. Právě zde se tedy projevily schopnosti LiDAR skenneru naplno. Možná si říkáte, proč nad něčím tak samozřejmým jako je mapování prostoru jásám. To proto, že u konkurenčních vysavačů bez LiDARu vypadaly mapy za podobný časový úsek zpravidla daleko hůř, nebo nebyly dokončeny. Super je navíc to, že tvorba mapy probíhá de facto při každém vysávání, díky čemuž není problém do mapy zanést později i další místnosti – v mém případě koupelnu a chodbu, ve které jsem nechal poté spolu se zbytkem bytu vytřít.

Díky velmi přesnému zakreslení místností a nábytku v nich jste už po prvním krátkém vysávání schopni pomocí aplikace vytvořit v prostoru zóny, na které se má vysavač zaměřit více a na které naopak méně. V mém případě jsem zakázal vysavači vjezd k vysokým květináčům a kovovým konferenčním stolkům, které jsou v prostoru umístěny pro vysavač trochu nešťastně a hrozilo jejich převrácení či otlučení kvůli nedostatku prostoru kolem nich. Jakmile jsem tyto zóny zakreslil, vysavač se jim začal vyhýbat jednak okamžitě a jednak naprosto dokonale, díky čemuž jsem se jej tak už nemusel bát zapnout mimo domov. Totéž pak platilo i o zónách, kde bylo naopak potřeba uklidit více. Po dokončení úklidu vám pak dojde na telefon či hodinky notifikace.

Co se týče hlučnosti vysavače, ta se dá vcelku solidně nastavit skrze různé úrovně výkonu, přičemž ta nejnižší je opravdu přívětivá. Při vysávání vyšším výkonem je sice vysavač poměrně hlučný, ale nejedná se o žádný extrém, který by nešel vydržet či který by nepřekřičela hlasitěji nastavená televize. V hluku tedy problém určitě nevidím, nechcete-li tedy vysávat v noci při spánku. To by vás vysavač asi rušil.

Kromě schopnosti mapování, rychlosti vysávání a možností výkonu mě mile potěšil i rozměr dokovací nebo chcete-li nabíjecí stanice vysavače spolu s jeho jízdními schopnostmi. Ty jsou totiž díky LiDARu opravdu skvělé ve smyslu citlivosti, díky čemuž se tak dokáže “zorientovat” i v poměrně malém prostoru. Díky tomu je tak schopen trefit třeba i do dokovací stanice umístěné na méně přístupném místě, což byl i můj případ. V manuálu se sice dočtete, že z každé strany nabíjecí stanice by měl být dobrý půlmetr prostoru, ale z vlastní zkušenosti mohu říci, že prostoru je potřeba podstatně méně. Vysavač dokáže projet i uličkou s rezervou jednotek centimetrů na každé straně doku a to bez zbytečných nárazů.

A jak si vede vysavač v tom nejdůležitějším – tedy čištění podlah? Abych byl upřímný, nad očekávání dobře. Rukama mi prošlo již mnoho robotických vysavačů v různých cenových kategoriích a tento bych hodnotil jako jeden z nejlepších. Při zametání totiž sbírá nečistoty opravdu důkladně a když se napoprvé nepodaří, beztak se na stejné místo ještě jednou či dvakrát vrátí a tím jej vysmejčí už dokonale. Problémem pro něj nejsou ani přechodové lišty či nižší prahy (odhadem do 1 cm – takto vysoký mám přechod na terasu u posuvných dveří a vysavač se na něj vyhoupnout s trochou snahy dokázal). Trochu mě nicméně vypekla výška – 10 centimetrů je totiž už přeci jen relativně dost a například pod postel už se mi vysavač nevsoukal. Holt senzory na jeho horní straně si nějakou daň vybrat musely.

Co se týče vytírání, které je řešeno přes nástavec napustitelný vodou a čistícím přípravkem, který se přicvakává na zadní stranu vysavače, i jeho výsledky jsou velmi dobré. Podlaha po něm není příliš mokrá, ale zároveň je viditelně čistší. Jasně, zaschlou špínu či obecně větší šílenosti vysavač nezvládne, ale běžnou “provozní” špínu setře vysavač opravdu hravě. Super je navíc to, že si lze na mapě bytu nastavit nejen to, kde nemá vysavač vysávat, ale kde nemá ani mopovat, přičemž tyto oblasti se mohou lišit. Pokud tedy chcete, aby vysavač vytíral jen na chodbě a v koupelně, pak jednoduše zakážete vytírání ve zbytku bytu a je hotovo. Jedinou nevýhodou vytírání vysavače je pak to, že jej nemá smysl na některých typech podlah plánovat, jelikož vlhký nástavec není vysavačem redukován, což jinými slovy znamená, že se z něj neustále uvolňuje voda. Kdybyste si tedy chtěli nechat vytřít podle časového plánu, který je u vysavače samozřejmě možný v aplikaci vytvořit, počítejte s tím, že bude do chvíle, než začne svůj plán plnit, stát na vlhkém podkladu. Vysavači jako takovému to vadit nebude, některým typům podlah však ano.

A jak jsem si vedl z hlediska času, který byl pro uklízení potřeba? Podtrženo, sečteno, byt o podlahové ploše zhruba 60 m² jsem dvakrát uklidil – tedy jednou vysál a jednou kompletně vytřel – asi za 80 minut, což jinými slovy znamená jedno nabití vysavače a to ještě s rezervou. Myslím si tedy, že ani z hlediska výdrže si nelze na vysavač stěžovat.

Resumé

360 Robot Vacuum S7 je v mých očích produktem dvou tváří. Na jednu stranu totiž vysává a vytírá naprosto skvěle, vynikajícím způsobem dokáže mapovat prostor, má skvělý pohyb v prostoru, je rychlý a s velmi slušnou výdrží, na druhou jej však sráží k zemi nedodělanost aplikace, která jeho využitelnost znepříjemňuje (byť neznemožňuje) a přestože si jsem jistý, že se dříve či později dočkáme updatů, které tyto neduhy odstraní, chyby zkrátka jen tak odpustit nelze, stejně jako možné komplikace s WiFi. Pokud ale jste ochotni mávnout nad bugy v aplikaci rukou a WiFi využíváte 2,4GHz, pak si myslím, že za cenu, za kterou je 360 Robot Vacuum S7 prodáván, není moc o čem přemýšlet.

