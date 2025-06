Rozbité displeje a vybitá baterie „prodávají“ víc iPhonů než celá umělá inteligence!

WWDC 2025 přinesla řadu novinek. Nový vzhled iOS, přechod na „Apple Intelligence“ a další vylepšení. Přesto to nevypadá, že by tyto změny zásadně ovlivnily prodeje iPhonů. Podle nové zprávy od Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) většina uživatelů mění svůj iPhone až ve chvíli, kdy starý přístroj přestane fungovat. Za posledních 12 měsíců do března 2025 vyměnilo svůj iPhone 67 % uživatelů kvůli problémům, které spočívaly ve zpomalení systému, špatné baterii či v rozbitém displeji.

Pouze 13 % zákazníků si koupilo nový telefon kvůli novým funkcím, jako je lepší fotoaparát, displej nebo výkon. CIRP se ptá, zda AI přesvědčí lidi k upgradu. A odpověď zní, že ne. Apple Intelligence je spíše evolucí než revolucí. Podobně jako předchozí funkce založené na strojovém učení, ani tato zatím není důvodem k masovému přechodu na nové modely. Po roce 2021, kdy operátoři v USA nabídli výhodné výměnné programy, se upgrady dočasně zrychlily. Ale od roku 2023 se trend znovu otočil. Lidé si nechávají iPhone déle, hlavně kvůli zvyšující se výdrži zařízení či vyšším nákladům na pořízení nového zařízení.

Funkce jako přirozenější Siri, automatizace nebo kontextové odpovědi jsou vítaným vylepšením. Ale nejsou tím, co by zákazníky motivovalo sáhnout do peněženky. Nové možnosti AI spíše upevní loajalitu nynějších uživatelů, než že by přilákaly masy k okamžitému upgradu. A dokud starý iPhone funguje, většina lidí prostě nemá důvod ho měnit. Jak jste na tom vy? Co by vám přimělo k okamžitému upgradu?