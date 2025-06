Skládací iPhone už klepe na dveře! Výroba začne letos na podzim, premiéra v roce 2026

O skládacím iPhonu se mluví už roky, ale až nyní to konečně začíná vypadat, že se z něj stane realita. Renomovaný analytik Ming-Chi Kuo totiž přišel před pár hodinami s tvrzením, že Apple a jeho dodavatel Foxconn chystají spuštění výroby zařízení na přelomu září a října letošního roku. Na pulty obchodů by se pak novinka měla dostat na podzim 2026 jako součást řady iPhone 18. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že ačkoli se termín nástupu do výroby kvapem blíží, ne všechny komponenty jsou podle Kua ještě finálně odsouhlaseny. To nejdůležitější, tedy ohebný displej, jehož produkci má na starosti Samsung Display, by ale už mělo mít zelenou.

Tenkost v hlavní roli

Podle dřívějších úniků se zdá, že skládací iPhone nabídne displej o úhlopříčce zhruba 5,5″ ve složeném stavu a 7,8″ po rozevření. Mělo by jít o konstrukci typu „kniha“, tedy podobnou Galaxy Fold, nikoliv véčkovému Galaxy Flip. Zajímavé ale je, že Apple údajně dosáhl extrémně tenkého těla, kdy ve vyklopeném stavu má mít zařízení jen 4,5 mm, složené pak 9 až 9,5 mm. A co víc, zařízení je údajně téměř bez viditelného přehybu díky pokročilému mechanismu pantu, který měl Apple vyvíjet dlouhé měsíce.

Vzhledem k technickým omezením se ale zdá, že Apple u skládacího modelu nepoužije Face ID, ale sáhne po jiné formě biometrie, s největší pravděpodobností Touch ID, možná pod displejem. Počítat ale máme i s poddisplejovými kamerami, které mají pomoci zachovat čistý design bez výřezů a průstřelů.

Cenovka pro odvážné

Už nyní je nicméně víceméně jasné, že skládací iPhone nebude levný. Kuo už dříve odhadoval cenu mezi 2 000 až 2 500 dolary, a to ještě předtím, než začala eskalovat obchodní cla na čínské zboží. Že půjde o nejdražší iPhone v historii je už tak nějak jasné – teď se hraje spíš o to, o kolik doposud nejdražším modelům „uskočí“.

V roce 2026 má Samsung Display dodat 7 až 8 milionů ohebných panelů, přičemž Apple celkově plánuje objednat 15 až 20 milionů kusů skládacích iPhonů. To by mělo pokrýt poptávku na dvě až tři sezóny, což naznačuje, že s tímto modelem Apple zatím nepočítá jako s mainstreamovým zařízením. Vysoká cena totiž zřejmě výrazně omezí poptávku.