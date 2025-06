Tato skvělá funkce iPhone nebude ani s příchodem iOS 26 v EU funkční!

Funkce Zrcadlení iPhonu, kterou Apple představil už před rokem, je stále nedostupná pro uživatele v Evropské unii – a s příchodem macOS Tahoe se na tom podle všeho nic nezmění. Na vývojářské konferenci WWDC 2025 Apple podle francouzského webu Numerama potvrdil, že Zrcadlení iPhonu v EU zůstává prozatím zablokované kvůli přetrvávající regulační nejistotě.

Zrcadlení iPhonu v EU nefunguje a důvod neznáme

Apple konkrétní důvody neuvedl, ale spekuluje se, že se obává tlaku Evropské komise, která by ho mohla donutit rozšířit Zrcadlení iPhonu i na Windows, nebo dokonce požadovat podporu zrcadlení Androidu na Macu. Nabídka této funkce na macOS by navíc mohla vést k tomu, že Evropská komise označí macOS za tzv. gatekeeper platformu, podobně jako iOS a iPadOS, což by znamenalo přísnější pravidla a povinnosti v rámci unijních regulací.

Pokud teď chcete funkci vyzkoušet, objeví se chybová hláška viz níže.

Funkce Zrcadlení iPhonu byla poprvé představena na macOS Sequoia v loňském roce. Umožňuje uživatelům ovládat iPhone přímo v okně na ploše Macu prostřednictvím bezdrátového připojení. Díky tomu lze na Macu spouštět aplikace z iPhonu, přijímat oznámení a provádět mnoho dalších akcí, aniž byste museli telefon vůbec zvedat.

Fotogalerie macOS Sequoia 6 macOS Sequoia 7 macOS Sequoia 5 Vstoupit do galerie

Pro uživatele mimo Evropskou unii je tato funkce i nadále k dispozici a s příchodem macOS Tahoe nabídne ještě lepší propojení mezi Macem a iPhonem. Evropští uživatelé si však na podobné pohodlí budou muset ještě počkat – nebo se smířit s tím, že Zrcadlení iPhonu zůstane zatím jen přáním.