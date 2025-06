Opravdu je Apple jediná společnost na světě, která nedokáže nabídnout AI v češtině?

Během uplynulé prezentace, během které Apple představil nové operační systémy, jsme se dozvěděli také o podpoře nových jazyků pro AI. Bohužel, jak asi sami dobře víte, čeština v nich chybí. Je to opravdu zvláštní, obzvlášť v situaci, kdy ChatGPT, o který se Apple v případě svého AI opírá, zvládá češtinu na výbornou. Pokud máte telefon s Androidem, máte možnost využívat Gemini, dříve Google Asistent, který češtinu zvládá na výbornou. Samsung pak nabízí kromě již zmíněného Gemini také vlastní AI, a to v podobě asistenta Galaxy AI. Máte tedy možnost zvolit si, jaké AI budete ve svém telefonu používat, oba jsou samozřejmě s podporou češtiny. Jediné, co Galaxy AI nezvládá, jsou hlasové příkazy a živý překlad, jinak jsou všechny funkce AI k dispozici v češtině. Kdybyste chtěli nějakou alternativu, můžete nainstalovat ChatGPT, který je plně v češtině, včetně hlasových příkazů a všeho ostatního, co umí, nebo Microsoft Copilot, který je taktéž v češtině.

Všechny tyto společnosti zvládly vybudovat AI v češtině, a to včetně ChatGPT, který to dokázal s prvotní investicí 1 miliardy dolarů od Elona Muska. To je částka, kterou Apple vydělá v čistém zisku za méně než 24 hodin. Bohužel, společnost Apple, jež ročně prezentuje zisky na úrovni okolo 200 miliard USD, to nedokáže. Nejhodnotnější společnost světa nedokázala dodat češtinu do Siri za 15 let od jejího uvedení do iOS. Upřímně tomu příliš nerozumím a přijde mi zvláštní, že jediná společnost na světě zabývající se AI, která nedokáže integrovat podporu češtiny, je Apple. Vadí to, zvlášť v době, kdy naprostá většina nových funkcí, které Apple v loňském a letošním roce prezentoval v rámci svých operačních systémů, se opírá právě o AI. Bez AI vám zkrátka nefunguje téměř nic, a to ani funkce, které češtinu vůbec nepotřebují.

Dokud Siri sama o sobě neuměla nic zásadního, mohlo nám to být tak nějak jedno a skutečně se lidé těch pár pokynů mohli naučit zadávat v angličtině. V době, kdy je AI nedílnou součástí všech operačních systémů od Applu a drtivá většina nových funkcí ji potřebuje pro svůj chod, je to zcela nepochopitelné a zásadně omezující. Dokud tedy Apple neintegruje do Apple Intelligence češtinu, nemá v podstatě význam se zajímat o to, co nového do systémů přidal, protože nás se to bohužel v drtivé míře netýká.